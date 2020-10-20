Windows Defender 仍是最佳 Win10 防病毒产品

IT之家 10 月 20 日消息 在 Windows 10 上，微软将防火墙、家庭安全、性能与健康等功能整合到了 Windows 安全应用中。Windows Defender 对用户的安全非常重视，据微软介绍，它也是企业界最常用的杀毒软件。

在最新的杀毒软件报告中，Windows Defender 再次被评为保护电脑而不对系统性能造成重大影响的最佳选择之一。

在 AV-Test 的最新报告中，Windows Defender 已经连续第二次被评为顶级产品，AV-TEST 是一家总部位于德国的独立组织，负责评估和评级 Windows 的防病毒产品。

在该公司 2020 年 8 月的 “家庭用户最佳杀毒软件”报告中，Windows Defender 在性能、防护和可用性三个关键类别中都获得了满分。

该报告基于 7 月和 8 月收集的样本。8 款杀毒产品获得了最高的 18 分，其中包括 Windows Defender。

该德国公司还指出，Windows Defender 阻挡了所有 0 日漏洞的恶意软件攻击和广泛而流行的恶意软件。

IT之家了解到，AV-TEST 的这些结果再次证明了 Windows 10 内置的杀毒软件能够抵御最新的威胁，微软的努力正在得到回报。

对于传统的病毒防护，Windows Defender 已经足够好，没有任何臃肿的软件，也不会拖慢设备的速度，当然，使用哪款软件最终还是由你自己决定。