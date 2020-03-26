Win10 杀毒软件 Windows Defender 扫描跳过错误提醒，修复方法来了

IT之家3月26日消息 所有Windows 10 PC都预装了Windows Defender（已开始重命名为Microsoft Defender），与第三方安全产品相当。毫不奇怪，许多用户在Windows 10上只使用Windows Defender来保护安全和防止恶意软件。

Windows 10和Windows Defender会定期更新，以保护你的计算机免受恶意软件和攻击者的侵害。但是，Windows Defender的最近更新出错，Windows 10内置防病毒保护软件一直在自动和手动扫描期间跳过文件。

IT之家此前报道，Windows Defender自动、快速和完整扫描会跳过某些文件，然后通过操作中心中的通知显示错误消息。

错误消息指出由于排除或网络扫描设置，某些项目被跳过。不幸的是，目前尚不清楚在扫描过程中跳过了多少个项目，这很可能是错误的。

微软公司最近实施了一项更改，阻止Windows Defender扫描网络文件。以前，默认情况下已启用网络扫描，但是3月更新已禁用了它，这就是为什么某些用户看到此警告的原因。

你可以手动打开网络扫描，Windows Defender将不再在操作中心中显示警告。

值得注意的是，微软表示不建议用户手动启用此选项并扫描文件。我们认为，你不应干预网络扫描设置，而应考虑忽略该警告，因为微软将来可能会更新Defender以移除错误消息。

外媒Windows Latest提供了一个非官方的解决方法。

如何修复Windows Defender扫描跳过文件错误

首先，在Windows 10上的PowerShell中运行“Get-MpPreference”命令。如果DisableScanningNetworkFiles设置为“True”，则禁用网络扫描，并且Windows Defender可能报告上述错误。

要修复Windows Defender中的“扫描过程中跳过的项目”错误，请使用以下提权的PowerShell命令启用网络扫描：

Set-MpPreference –DisableScanningNetworkFiles 0

应用更改后，重新启动系统，这将解决Windows Defender的问题。

同样，如上所述，再次提醒用户应该忽略警告，并且不要使用PowerShell篡改。