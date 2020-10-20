天猫 11.11 预热开启：不花 1 分钱，收藏官方就送钱（限 12 小时）

2020年天猫11.11狂促活动今日12:00拉开序幕（点此前往主会场），10月21日00:00正式开启。

今日12点~24点，不用花一分钱，只要收藏预购的商品，大概率能拿到官方淘礼金（直接减钱）或大额券，加码仅限12小时：点此查看。

12:00开启预售收藏

今年第一波预售10月21日00:00（今晚0点）开启，11月1日起付尾款。

今年玩法略有不同，预售前有以下福利和玩法：

· 收藏预购商品，送尾款抵扣金：各位如果提前收藏预售商品（无需消费），大概率会获得淘礼金红包（官方送钱）或大额券，今日12:00~24:00为首次加码期，领到就赢在起跑线：点此查看收藏福利。

· 各位小伙伴从 IT之家/辣品/最会买 跳转预购下单，第2、3、5笔订单可抽最高8元/18元/38元大额红包（付尾款时可用）；

· 除了第2、3、5笔订单，其他订单可抽取淘礼金0元定金红包（发放与定金相等的淘礼金红包，付尾款时可用。例如定金20元，尾款80元，如获此红包，尾款仅需付80-20=60元，相当于天猫帮你付定金）。

超级红包从10月21日0点起开始发放，可领至11月11日，每天抽3次。领到的红包支持无门槛叠加+所有优惠叠加使用：点此领取。

· 首拆红包：10月21号00:00起开抢红包，拆开的第一个叫做首拆红包，首拆红包含有2个大额红包（点我添加提醒）；

· 超级红包：10月21日~11月11日（10月21日、23日、27日、11月1日、4日、8日、11日加码）每日可领3次。

· 惊喜红包：10月24日、28日、11月3日、9日某个整点发放（当日通知），必中的大额现金红包（2元、3元、6元……）。

预购好价

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