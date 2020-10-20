iPhone 12 上市，我最终还是回到了苹果阵营

iPhone 12 发布了，网上再次掀起了舆论热潮，褒贬不一的言语蜂拥而至。看完激情四射的评论，我冷静下来，再三的斟酌下，最后去官网预订了 iPhone 12 256G，以及 AppleCare+（附带年年焕新计划）。

看到到这里，可能部分家友会对我有所不理解，给我打上“无脑果粉”的标签，各位且慢，听我慢慢道来。

在我看来，手机不是一个个体，而是生活中的一部分。那么接下来，我来谈谈，我为何重回苹果，我眼中的苹果是什么，而又为何选择了这样的购买方式。

格格不入

目前为我服役的是台 OPPO Ace2 EVA（8G + 256G）限定版，为了EVA的情怀和信仰，我用上了被大家所“唾弃”的 OPPO，这是我难得的、超认真的用起一台 Android 手机，单从这台手机来说，这个体验是在及格线之上的，动画、流畅度不错，做工不错，Android 11 好评，骁龙 865 也很麻溜。

但当初始的新鲜感过去之后，当它要融入我生活中的时候，我却发现，此刻它是那么的格格不入。

日常生活中，它没有办法用苹果的“隔空投送”，传输文件，我的 Macbook Pro 和手机都需要安装“HandShaker”，虽然锤子的这个软件很良心，但是每次都需要我来回插拔数据线，用 Wi-Fi 5GHz？是可以，但是大文件、连续的多照片原片转存，还是不如有线快速。

我再也不能快速的使用 Macbook 调用手机拍摄图片了，这个选项“灰色”不再高亮。每次我都要拍了照片，再用 QQ 或者微信发送给电脑。

在回家的高铁上，打开 Macbook，本能的找到 Wi-Fi 图标，点开以后才反应过来，我已经再也不能快速的打开手机热点了。我需要在本不宽敞的座椅上，扭动身体，掏出 EVA 信仰机，手动打开热点，接着长舒一口气。

来电话时，我再也不能继续撸代码了，此刻的我必须手离开键盘，闻声寻找手机，接通、开扩音，手再回到键盘上，已经忘记要敲什么或者不太想敲下去了。在此之前，身边还有 iPhone 的时候，我可以双手不离电脑，眼睛不离屏幕的完成电话接听拨打，短信收发，想想真是怀念。

回到办公室的 Mac mini，一段文字或图片的复制，再也不能直接从 Mac mini 上到手机了，只能感叹一句，为什么“共享剪贴板”就没有了呢，算了，我用微信发给自己吧。突然想去卫生间“带薪上厕所”，也没法继续共享浏览网页了，哎……

以及每月付费的 iCloud 云盘，也变成了 Macbook 和 Mac mini 的“专属”，手机犹如逐出师门。



iCloud 所带来的互联互动功能太多了，我就不一一列举了。

这一点那一点的小功能上的不便，都不是致命的，但集合在一起，不便利性就会急剧放大，也会极大地影响体验。

辗转反侧了几个夜晚，我有认真思考过，Ace2 是台好手机么？

如果单从一台手机的角度来说，是的，是个好手机，但是我的生活，不是只有一部手机。

最终，我还是决定重回苹果生态。

苹果是什么

看待事物，我们不能太过片面，不能只盯着事物的一个角度评价。

有的说，买苹果手机，就是为了Logo 装 X；有的说，买苹果手机就是智商税，Android 配置不是更高么，等诸如此类言论。

如果各位仔细观察会发现，这些言论，都是只盯着“手机”这单一事物进行的片面评价，它们都忽略了苹果生态这一有血有肉的内核。

苹果手机的高价，不仅仅是硬件与品牌溢价，价格里还包含有“生态付费”。我向来的观点就是，苹果要用就用一套，或者 2 个及以上的苹果设备，才能初步体现苹果生态的价值。

不久的将来，ARM 处理器的 Mac、通用应用就会到来，苹果设备之间的联系将会更加紧密。

近几年来，华为在做的也就是苹果这条路子，暂且不论华为的负面，只从生态来说，华为打造的 HMS 服务，到“鸿蒙”，到电脑的一碰即传等等，可见生态野心不小，一旦做成，那带来的虹吸效应不亚于苹果。

曾以为微软将要成为我第二选择的时候，它放弃了。

目前生态能做的完整、紧密、细致的，只有苹果生态，这也是我唯一的选择。

国内手机厂商的眼光应该放的更加长远一些，用细致入微的生态粘住用户乃上上策。

正如曾经诺基亚所说：科技以人为本。科技始终是要服务于人的，人才是社会生活的主体。

我的选择

我选择官网购买，并且附带了 AppleCare+。我知道你们想说什么，我也知道在第三方渠道会有更便宜的选择，且慢慢看完后文。

首先，明确出发点，手机我是打算多用几年，选择 iPhone 12，是因为这代有了 5G，从长远角度来看，不会像iPhone 11 那么尴尬，既然要多用几年，那 256G 是必不可少的，再者 A14 也能顶很久吧，屏幕也换上了 XDR 的，至于充电头，说实话，Type-C 的充电头真的一大堆了，出门在外，我带一个 MacBook Pro 的充电器就行了，手机、电脑、平板啥都能快充，至少对于我来说是发挥环保作用了。

就算没有充电头，按需购买，不也挺好的么。

其次，我是不喜欢带手机壳的人，裸机手感是真的舒服，我的 EVA 限定版也一直裸奔，没什么舍不得的，还是那句话：人才是主体，手机只是生活的一部分，如果为了手机而殚心竭虑，那就本末倒置了，自己用的爽才是最重要的。为了避免意外的发生，AppleCare+ 是我一直必备的选择，不论是人为损坏、换屏、换电池，都能省心很多，裸机用着也不会有任何心里负担。而且买壳、买膜日积月累所产生的花费，都快赶上半个 AppleCare+ 的价钱了。

在官网是因为想参加“年年焕新计划”，目前只有直营店和官网买手机并附加 AppleCare+ 才会具有，所以没得选。如果次年新机比较给力，想换机，能折价 50% 抵扣，如果不想换机，也有个 2 年的意外维修，给自己多一种选择。

结束语

看待事物切不可片面，某个事物从单一方面来看确实是美好的，但从全局来看却不是那么尽如人意了。电子产品也是如此，科技终归是为人服务的，回归生活，适合你的，才是最好的。