苹果神秘个人计算机现身：代号「B2002」，型号 「TBD」

IT之家10月28日消息 据外媒 MacRumors 报道，上周，蓝牙产品数据库中出现了一个苹果产品清单，其中一个占位符名称为“B2002”，型号为 “TBD”。

该产品被归入 “个人电脑”类别，在数据库中之前的 Mac 和 iPad 清单中苹果也使用了该类别，目前很难确定该清单是否属于某一特定产品。此外，该清单的合格设计 ID 也与 Mac 和 iPad 以前的清单一致。

这份清单于 10 月 22 日发布，是苹果自 2019 年底以来在蓝牙产品数据库中第一个公开的条目。然而，由于许多苹果产品使用相同的蓝牙规格，苹果通常会简单地在新产品发布时更新数据库中之前的清单。

▲ 图源：MacRumors

有消息称，苹果计划在 11 月 17 日的发布会上推出首款搭载苹果自研处理器的 Mac 电脑。其它传闻中的苹果产品包括 AirTags、AirPods Studio 耳机，以及专注于游戏的 Apple TV，但这些产品的发布日期尚不确定。

IT之家了解到，苹果在今年早些时候的一份新闻稿中曾承诺，第一台 Apple Silicon Mac 将会在 2020 年底之前问世。彼时，苹果表示，它仍在开发基于英特尔处理器的新款 Mac 电脑。