分析师：在 iPhone 12/Pro 发售前，苹果 iPhone 手机活跃量已超 10 亿台

IT之家10月27日消息 苹果 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已经于 10 月 23 日首发；而iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 则于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

但据外媒9to5 Mac报道，一位有着优秀苹果业绩的分析师Neil Cybart 估计，在iPhone 12上市前，苹果在上个月已经实现10亿部iPhone手机活跃使用量的里程碑。

Neil Cybart 还表示，尽管苹果公司已决定停止报告iPhone数字，但他认为苹果已达到iPhone销售的峰值。

Cybart在一篇Above Avalon的博客文章中提出了自己的观点。

“现在有10亿人拥有iPhone手机。根据我的估计，苹果公司上个月突破了10亿iPhone用户的里程碑。在发售13年后，iPhone仍然是常年最受欢迎和最畅销的智能手机。”

曾有人猜测，苹果2018年决定停止报告iPhone单位销量，是因为iPhone销量已经达到顶峰。Cybart表示，当时的销量确实在下降，但他表示，苹果做出这个决定很可能是因为市场误解了较长升级周期的影响。

“单独来看，单位销量并不能告诉我们iPhone业务的全部情况。这也是苹果在2018年底决定停止按季度提供iPhone单位销量数据的主要原因。华尔街不能正确地判断单位销量。 iPhone单位销量持平至下降并不自动意味着iPhone业务基本面已经恶化。相反，较长的升级周期可能是单位销量下降背后的主导因素。此外，单位销量并不能说明任何关于客户忠诚度和满意率的问题，而在客户决定是否继续使用产品时，这些因素至关重要。”

Cybart认为，华尔街对那些从安卓手机转向iPhone的用户太感兴趣，而实际上他们只是其中相对较小的一部分。

“iPhone业务已经变成升级业务。虽然苹果每年仍会带来2000万到3000万的iPhone新用户，但iPhone整体销量中新用户的比例却在稳步下降。2020财年，iPhone对新用户的销售很可能已经占到iPhone整体销量的20%以下，达到历史最低点。”

Cybart建议，如果你想了解苹果的基本面，你需要看看装机量。他通过估算那些购买新iPhone的用户与那些购买二手iPhone的用户--或者是从家人和朋友那里流传下来的手机来计算。他的模型与苹果公司2019年的声明相吻合，即在本财年开始时有9亿部iPhone手机在使用，从此处推断，全球现在有超过10亿部iPhone设备。

IT之家获悉，苹果最后透露的数字是15亿台活跃的iOS设备，高于一年前的14亿台--当时该公司透露，其中有9亿台是iPhone手机。