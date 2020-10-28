苹果为可折叠设备研究更坚固显示屏，提高抗破裂能力

IT之家 10 月 28 日消息 一份新公布的专利文件显示，苹果正在开发一种保护层，以抵抗可折叠显示屏的开裂，以及提高抗划伤性和耐久性。

这份美国专利和商标局的申请文件名为 “用于柔性显示器应用的混合覆盖层 / 窗口结构”，概述了曲面、柔性或可折叠显示器模块如何使用保护硬涂层来规避开裂，苹果似乎在寻求补救困扰三星部分设备的显示屏开裂问题。

该专利指出，“通常情况下，玻璃断裂是从微裂缝的存在开始的”。苹果的硬涂层将填补先前存在的微裂纹，因此使严重裂纹更难发展。

额外的保护层将直接放置在显示屏的顶部。它将 “被设计成具有足够高的硬度和抗拉强度，作为电子设备的外部保护层 ......”。因此，硬涂层具有足够的耐用性，具有很高的抗穿刺和抗划伤能力。

专利所附的图片包括可折叠设备的简单图示，有向内折叠和向外折叠的显示屏。

虽然苹果公司的可折叠设备似乎不会很快出现，但该公司一直在大力研发这项技术。据报道，9 月份，苹果公司订购了 “大量”三星可折叠显示屏样品。

IT之家了解到，2019 年，苹果加强了 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 上的玻璃，今年的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro，该公司推出了超瓷晶面板，超瓷晶面板是一种强化玻璃，可将跌落性能提高 4 倍。