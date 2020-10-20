石头 H6 手持无线吸尘器大促，11 月 1 日到手价 2399 元

IT之家10月20日消息 今年三月份，石头推出了手持无线吸尘器 H6，载了聚合物超轻电池，拥有 150AW 吸力，配备了 OLED 屏幕。现在，石头开启了 11.11 提前购活动，在京东官方旗舰店，石头吸尘器 H6 11 月 1 日限时到手价 2399 元，保价 11.11。另外，购机送拖地伴侣 + 一次性尘袋，前 300 名送滤网套装，还支持 24 期免息，有需要的小伙伴不要错过。

IT之家了解到，石头手持无线吸尘器 H6 采用了高能密度的动力型聚合物电池，与造价昂贵的无人机电池技术相同，有着高续航、长寿命、重量轻等优势。充满电后节电模式工作续航长达 90 分钟，标准模式续航 45 分钟，提供充足的清洁时间，吸力不会随电量减少而衰减。

石头手持无线吸尘器 H6 的电池电芯使用了新型三元材料体系，并采用了多级耳并联技术，发热量更小，具备更长的大倍率放充电循环寿命，可达 18650 圆柱锂电芯的 4 倍。

石头手持无线吸尘器 H6 重量为 1.43Kg，搭配电池后置人体工学设计，长时间使用、单手操作、吸高处更加省力。

石头手持无线吸尘器 H6 采用了矢量变频电机，拥有 150AW 吸入功率，真空吸力高达 25000Pa，地板缝隙积尘、床褥内部尘螨都能强力拔除。叶轮采用了仿生设计，可有效降低风阻以及微颗粒在风机内的滞留，较脏的地面环境也能胜任。石头手持无线吸尘器 H6 还支持急速启停，全程高效气尘分离。整机过滤效率高达 99.97%，可以锁住比 PM2.5 小 8 倍的污染物。

在外观设计方面，石头手持无线吸尘器 H6 还搭载了一块 OLED 屏幕，可以显示续航时间、充电进度，清洁模式等。当滤网需要清理时，OLED 屏幕可以智能提醒，并演示保养方法。

除了扳机式开关外，H6 还支持锁定模式，解放手指，无需长按扳机即可持续吸尘。

除了 H6 之外，石头扫地机器人 T7 和 T7 Pro 也开启了 11.11 提前购活动，11 月 1 日到手价分别为 2299 元和 2999 元。

石头扫地机器人 T7 拥有全新多地图管理 4.0 系统，内置了 5200mAh 电池，还支持人性化的定制水量控制功能。而 T7 Pro 则拥有简约的外观设计，支持 LDS 激光导航 + AI 双目避障等功能。

石头扫地机器人 T7 Pro 在外观设计上基本与 T7 保持了一致。在核心参数方面，T7 Pro 采用全新的无刷风机，Max 模式下风机吸力提升至 2500Pa。内置 5200mAh 大容量电池，标准模式下，单次续航约为 2.5 小时，约可清扫 250 平米房屋面积。T7 Pro 还采用了全新恒压电控水箱，拥有 297ml 大容量，小水量可拖地 250㎡，中水量可拖地 200㎡。