莱克发布魔洁 M12 MAX 吸尘器：适合中国女性使用

6 月 9 日下午消息，莱克发布了专为为中国女性量身定制的莱克魔洁 M12 MAX，续航时间长达 80 分钟，售价 7999 元。

▲莱克魔洁 M12 MAX

据了解，莱克魔洁 M12 MAX 在研发之初，充分研究了推动吸尘器时人体骨骼肌发力范围、肌肉劳损状态，把吸尘器的主体设计在机身的下方，巧妙形成省力杠杆，利用 “四两拨千斤”的杠杆原理，再娇小的女性，只需二个手指扶着手把，就能轻松推拉，吸地清洁就像跳舞一样轻松自如，解决了手持吸尘器手感重的问题，使用更轻便。

▲随手直立

传统手持式吸尘器不能直立停放，打扫房间需要暂停机器去整理东西时，只能先弯腰将机器放到地上，东西整理好后再弯腰从地上拿起机器，再加上多种附件切换时也得将机器放在地上蹲下操作，整理一次房间弯腰、下蹲数次，十分不便。

▲立式转手持一键切换

莱克魔洁 M12 MAX 立式吸尘器充分考虑用户清洁习惯，吸地时可以 “随手立停”，一边吸，一边立起来停下，方便用户随时整理桌面物品。还可以一键切换成手持模式，随手吸除茶几、沙发上的垃圾物品，配备各种附件就能完成家居全方位清洁。不同于手持吸尘器需要举起沉重的整机，魔洁 M12 MAX 采用了软管连接方式，无论是书橱还是柜顶，吸尘器提在手里，使用时间长也不累。

魔洁 M12 MAX 搭载莱克新一代 550W 无刷数码电机，整机吸入功率高达 200AW，续航时间长达 80 分钟，比行业水平高出 30%。

魔洁 M12 MAX 配备 8 节大容量日本原产锂电池，最长使用时间达到 80 分钟，高清 LED 屏随时掌握机器剩余电量，500 平方大房子，也能一次吸净。吸完后靠墙一立，就能充电。

售价部分，莱克魔洁 M12 MAX 售价 7999 元，在莱克官方旗舰店及京东、苏宁有售。