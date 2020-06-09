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戴森发布轻量无绳吸尘器：为中国市场打造，3690 元起

2020/6/9 15:23:50来源：新浪科技作者：于泽责编：孤城评论：

6 月 9 日下午消息，戴森刚刚在中国市场发布了 Digital Slim 轻量无绳吸尘器，同时也是全球首发。它是戴森无绳吸尘器中重量最轻的一款产品，搭配吸头后仅重 1.5 千克，3690 元起售。

▲中国市场首发

戴森表示，作为一款专为中国家庭设计的产品，戴森 Digital Slim 轻量无绳吸尘器经过了大量的居家环境测试，能够满足中国消费者高频率、深层次、全方位的日常清洁需求，轻松吸除家中的大小颗粒和看不见的微尘与过敏原。

为了打造全新的戴森 Digital Slim 轻量无绳吸尘器，戴森工程师对所有零部件重新进行了优化，有效减轻了机器的整体重量。

戴森新设计了纤巧软绒吸头，采用了既轻巧又耐用的刷条，让整个吸头变得更为紧凑轻薄，非常适合狭窄和低矮区域的清洁。此外，戴森轻量无绳吸尘器由超轻的戴森 Hyperdymium 旋速马达驱动，11 个精心设计的涡型气旋保证了吸力无损耗。

戴森首席工程师与创始人詹姆斯 · 戴森（James Dyson）表示：戴森 Digital Slim 轻量无绳吸尘器成功地集合了戴森旗舰款 V11 无绳吸尘器所采用的各项先进科技，并且在实现吸力强劲持久无损耗的同时，做到了体积减少 20%，重量减轻 30%

▲戴森全新 Digital Slim 轻量无绳吸尘器全球首发

五芯镍钴铝电池采用可替换电池设计，可一键轻松拆卸，是戴森目前能量密度最大、重量最轻的电池组，在节能模式下可以提供长达 40 分钟的地面清洁时间。针对中国消费者的定期深度大扫除习惯，用户还可另行选购一块备用电池，以获得 80 分钟的双倍续航时间，同时还可以对电池单独进行充电。

为方便用户操控清洁进程，戴森轻量无绳吸尘器也搭载了 LCD 液晶屏，可实时显示机器当前运行状态，包括运行模式、剩余运行时间、滤网保养和堵塞排除指引等 12 种状态。

▲全新纤巧软绒吸头

哑光紫的戴森轻量无绳吸尘器配备了窄缝照明吸头、底部转换头等 9 款吸头与配件，可以覆盖整屋日常清洁所需，轻松清洁地板、床褥和日常清扫中难以触及的区域。

考虑到中国消费者定期清理机器的习惯，戴森轻量无绳吸尘器的日常维护与清洁也更加方便简易。集尘筒采用一键推射式设计，清空时双手无需接触灰尘。吸头刷条、集尘筒、一体式的前后置滤网，以及窄缝照明吸头都可进行水洗。

戴森 Digital Slim 轻量无绳吸尘器于 2020 年 6 月 10 日起在戴森各个官方渠道正式开售，共有哑光紫和铜金色 2 款机型，官方建议售价分别为 4190 元和 3690 元。

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关键词：戴森吸尘器

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