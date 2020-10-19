AMD EPYC 米兰 ES 版处理器曝光，单核性能可与顶级至强平起平坐

IT之家10月19日消息 知名数码圈 up 主 @結城安穗 - YuuKi_AnS 上周曝光，采用 Zen 3 架构的 AMD EPYC “米兰”处理器提升巨大，ES 版的单核性能已提升到英特尔 Xeon 处理器的水平（基准测试可达 500 分），而多核性能无需多说，毕竟前代霄龙已经远超至强。

该 up 主公布了一张 CPU-Z 的照片，但仅透露拥有 8 个以上的物理核心。

第二、三张图是一颗华为昇腾 910 处理器的工程样品。

假如该 up 主公布的跑分信息为 CPU-Z 基准测试成绩的话，可认为 “米兰”性能要比基于 “罗马”的第二代 EPYC 7742 性能提高 23%；而若是 Cinebench R20 跑分，则预示这颗处理器将在单线程工作负载中实现 25-30% 的性能提升。

IT之家了解到，AMD 本月初发布了基于 Zen3 的桌面处理器，与 Zen 2 处理器相比 IPC 提升了 19%，每瓦性能提高了 40%，平均提升甚至都达到了 15％。

据此前 AMD 路线图信息，EPYC 米兰处理器或将达到 64 核 128 线程，芯片额定功率为 120-225W，采用台积电 7nm + 工艺制造，仍搭配 SP3 插槽，支持 PCIe 4.0 和 DDR4 内存，相比前代的 “罗马 ”，米兰处理器将 L3 缓存增加一倍达到了单 CCX 共享 32MB + 的大小，预计将于年内发布。