售价约 58.6 万元，LG 可卷曲智能电视上市

10 月 20 日消息，据国外媒体报道，LG 宣布，其世界首款可卷曲式智能电视 Signature OLED R 终于在韩国问世，售价为 1 亿韩元，约合人民币 58.6 万元人民币。

▲ LG SIGNATURE OLED R

Signature OLED R 采用 65 寸柔性 OLED 面板制造，LG 特别将其描述为 “几十年来电视技术中最具创新性的发展”。它可弯曲的特点使其可以部分或者全部收缩到基座，以适应不同的长宽比或者在不使用的时候完全将面板隐藏起来。

这款智能电视将配备四种颜色的羊毛扬声器罩，而且还能个性化定制铝制底座，而且本身的底座也包括了音箱系统，支持杜比全景声，基本算是目前音质和画质两方面都最顶尖的电视产品。

除了先进的硬件科技，这款电视表现出 LG 无与伦比的创新能力。名字中的 R 不仅代表着 Rollable（可卷曲的），还代表着在家庭娱乐空间中也是 Revolutionary（革命性的）。官方表示，它重新定义了电视和周围空间的关系，只要按一下按钮，电视就可以从视野中消失。

LG 在一份声明中表示 : “LG 这种新奇的创意让用户摆脱了墙壁的限制，使他们可以合理规划房子的空间，而不必非要为电视特别留出一个空间来。”

LG Display 首先在 2018 年 CES（国际消费电子展）上展示了可卷曲电视原型，随后有报道说这款显示屏将在下一年出货。LG 也确实将商用可卷曲电视带入了下一届 CES，但没有开始销售。

LG Signature OLED TV R 将一块超薄、柔性、灵活、可卷曲的大尺寸 OLED 面板安装到了时尚的底座上，在不需要看电视时可以自动卷曲缩回或滚动收纳到底座之中。同时，底座内部还融入了一套完整的 100W 功率的扬声器系统，支持 Dolby Sound 环绕声。OLED TV R 电视的面板屏幕完全展开显示大约需要 15 秒，支持高达 5 万次折叠和展开，假设你每天开关机 10 次，能用 13 年。

LG 家庭娱乐公司 (LG Home Entertainment Company)总裁朴孝诚 (Park houng-sei)表示：“科技创新与设计创新的结合诞生了 LG SIGNATURE OLED R，这是史无前例的，确实值得称为一件艺术品。”“这是一件真正的奢侈品，它重新定义了电视的未来，它带来了独特的用户体验和对空间利用的新构想，同时再次奠定了 LG 再高端电视市场的领导地位。”