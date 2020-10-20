报告：创始人领导的科技公司，各方面表现好于 CEO 领导

一份分析报告显示，在股价和利润增长等方面，由创始人领导的科技公司的表现，要好于由 CEO 等经理人领导的公司。

报告显示，今年到目前为止，创始人领导的主要科技公司的股价已经翻了一番，轻松超过了标准普尔 500 指数 7.8% 的涨幅。与此同时，它们的表现也超过了由受聘经理人领导的竞争对手科技公司。

显然，这些公司赢得了投资者，并为创始人本身增加了数十亿美元的财富，包括亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）、Netflix 创始人里德 · 哈斯廷斯（Reed Hastings）和特斯拉创始人埃隆 · 马斯克（Elon Musk）。

这些公司在利润增长方面也表现出色。在过去五年中，创始人领导的科技公司的利润增长率约为 30%，而其他经理人领导的公司的增长率为 6.7%。

事实上，创始人领导的科技公司，在金融危机之后，通常都有更高的回报，更快的复苏。例如，在上一个牛市周期中，亚马逊的股价飙升了 50 倍，而 Netflix 的股价上涨了 100 倍。

风险投资公司 Imellent Ventures 联合创始人大卫 · 布朗（David Brown）称：“当商业模式方式发生结构性变化后，导致市场低迷时，伟大的企业主往往能继续保持企业茁壮成长。重整期可以让有远见的人，用更少的资金做更多的事情。”

布朗还称：“我们相信，未来几年将涌现出一些绝对令人惊叹的业务。而投资者将通过支持一批企业家领袖的投资组合，获得丰厚回报。”

今年，由创始人领导、来自所有行业的前 400 只股票，其平均股价涨幅为 58.4%，而由其他经理人领导的前 400 只股票的回报率为 10%。

金融数据提供商 Refinitiv 数据显示，未来三年，创始人领导的公司预计将实现 22.8% 的平均净利润增长，而非创始人领导的公司的增长率为 7.1%。