老黄带你战未来：微星 RTX 3080 魔龙测试报告

对于 PC 来说 4K 流畅运行高画质 3A 游戏，一直都是很多人的梦想。在 RTX 2080 Ti 发布之后，4K 的高画质游戏依然只是踩在门槛的感觉。而到了 RTX 3080 之后，这一管挤爆的性能会带来什么样的变化？今天就带来微星 RTX 3080 魔龙的测试报告。

产品规格变化：

首先从基本的规格来对比 RTX 3080 相比于上一代 RTX 2080 来说流处理器从 2944 个提升到 8704 个；显存从 8G DDR6 提升到 10G DDR6X；显存位宽从 256 位提升到 320 位。规格提升极为夸张，核心流处理器部分提升已经超过翻倍。不过 RTX 3080 的功耗相对也高了非常多，公版 TDP 会达到 320W。简单来说 RTX 3080 的提升已经到了 RTX 2080 没有对比价值的程度，文章也会主要针对 RTX 2080 Ti 来对比。

产品外观介绍：

这次用到的显卡是微星的 RTX 3080 魔龙。

显卡是三风扇造型，显卡长度会超过 30 厘米。整体尺寸为 323*140*56mm。

显卡背面则为一片复合石墨烯背板，官方宣称是石墨烯与其他非金属材料混合做成的。

显示接口为 3*DP+1*HDMI 算是中高端显卡的标配。显卡的厚度会达到三槽，也可以看到显卡的越肩高度也放的非常的高。

为了提供充分的供电接口为三个 8PIN 。显卡顶部因为考虑安装支架的因素，所以比传统上更为朴素一些，只有 MSI 的 LOGO 和后面的导光条可以亮灯。

显卡底部则比较简单，就是大面积的散热片开槽。

从显卡前端看过去，比较不一样的是提供了一个支架安装孔，可以来安装额外的支架固定显卡。

最后来看一下显卡的附件，显卡的附件整体比较简单，主要是一堆打印品和显卡支架。显卡支架是直接安装在机箱 PCI-E 挡板上，通过卡住显卡来辅助固定。

比较有意思的是微星提供了一份漫画版的安装说明书，内容做的有点意思，但可惜是全英文的。

产品拆解介绍：

接下来开始对显卡进行拆解，首先拆解的是背板部分。按照官方的说法，RTX 3080 魔龙的背板采用的是石墨烯 + 非金属合成材料，所以具有一定的导热性，背板在供电和显存的对应位置都贴有导热垫。

拆开显卡的散热器，可以看到散热器除了传统上的核心、显存和供电 MOS，显卡还对电感、电容等部分都尽量做了导热覆盖。

PCI-E 挡板与 PCB 之间也有一片加强筋，加强筋同时也兼顾供电电容的散热。

魔龙的散热器为 7 热管，采用 1*8mm+6*6mm 的配置。

散热器底座为热管直触设计，这个比较水。不过好在微星用了改善工艺的底座方形热管，让七根热管都可以接触到核心。

热管与鳍片之间采用回流焊工艺，保证热管与鳍片的接触。

显卡的风扇来自 PowerLogic 的 92mm 直径风扇。

显卡 PCB 用料：

最后来看一下显卡 PCB 的用料情况。微星属于位数不多还在使用全长 PCB 的 RTX 3080。

显卡核心为新一代安培 GA102 核心。

显卡的供电为 16 相，看起来这次 RTX 3080 的供电非常复杂，供电在核心两边分别有 12 相和 4 相。

根据 PWM 芯片主供电芯片为两颗 UP9512R，各控制 6 相核心供电；NCP81611 的 4 相为显存供电；两颗 US5650Q 用于分别监控供电插座。

供电分别有两种主要的方案，靠显卡供电一侧，输入电容为万裕固态电容 16V 270μF；每相一颗 DrMOS 型号为安森美 NCP302150，最大电流 50A；每相一颗 LR22 封闭式电感；输出电容为万裕固态电容 2.5V 820μF。

靠显示接口一侧输入电容为聚合物电容；每相一颗 DrMOS 型号为安森美 NCP302150，最大电流 50A；每相一颗 LR22 封闭式电感；输出电容为聚合物电容。

核心背面还有额外的 5 颗聚合物电容，以提升显卡的频率稳定性。

显存围绕核心，合计 10 颗。相比满血的 12 颗方案少了 2 颗。

显存是来自镁光的 DDR6X，等效频率可以达到 19 Gbps。

显卡的供电接口背后可以看到较为完善的保护电路，减少故障的发生。

RGB 控制芯片是经典的 ITE8295FN。

显卡的风扇接口有 2 组，均是支持 PWM 控制的 4PIN 插座。

显卡顶部则提供了 2 组 RGB 控制灯带插座，拆解时需要小心。

显示接口的低通是标准配置，纯数字接口不需要太多的低通用料。

产品测试平台：

以下为测试平台的详细配置表。相较于传统的性能测试，RTX 3080 需求的测试项目更为复杂，也就用到了更多的测试产品。

为了对比方便，主要的测试平台还是 Z370-GAMING 5，但是会对平台性能进行额外的对比。

验证旗舰级 CPU 性能上用到了技嘉的 Z490 AORUS MASTER 主板。

这边还利用 AMD 平台做了 PCI-E 3.0/4.0 的验证，用到的是 C8F 和 X370-PRO

内存是金士顿的 DDR4 8G*4。实际运行频率是 3200C14。

SSD 是三块 Intel 535。240G 用作系统盘，480G*2 主要是拿来放测试游戏。

散热器是 EK 的 AIO 360 D-RGB。

硅脂用的是乔思伯的 CTG-2。

电源是酷冷至尊的 V1000。

测试平台是 Streacom 的 BC1。

显卡性能测试：

整体测试规划：

首先简单说一下整体的测试规划，从测试平台上大家就可以看到，这次的测试比之前复杂的多，光测试平台就有 4 个芯片组。

这次的测试主要包含四大部分：

· i7 8700K 对应与之前显卡测试的横向对比

· i7 8700K 同时还进行了 DXR 的光追测试，用来分析 RTX 3080 的光追性能

· i9 10900K 用来测试不同 CPU 搭配与 RTX 3080 是否存在性能瓶颈

· R7 3700X 则分别测试了两套主板平台，以确认显卡插槽 PCI-E 通道是否对性能有影响。

测试结论：

由于测试项目很多很杂，为了避免小白看晕，首先提供一下精炼版的测试结论：

· 本次测试主要用到 5 张显卡，对比组是 RX 5700XT、RTX 2080、GTX 1080 Ti、RTX 2080S、RTX 2080 Ti。标杆依然是索泰 GTX 1070 Ti。

· 需要注意的是，由于测试大多采用非公版的显卡，所以显卡的性能需要结合运行频率一起来分析。

· 先说整体性能，RTX 3080 相比 RTX 2080 Ti 的性能提升达到了 25%，相比 RTX 2080 提升为 50%。这个测试不包含 DXR 和 DLSS 测试，应该是近年来同级别提升最大的一次。

· 理论性能测试，这里可以清楚的看到 NV 为了提升 DXR 和 AI 性能做出的改变，RTX 3080 的理论性能提升非常大。相比 RTX 2080Ti 的性能提升为 23%，相比 RTX 2080 提升为 75%。

· 跑分性能，RTX 3080 的提升依然十分明显，相比 RTX 2080 Ti 的性能提升为 20%，相比 RTX 2080 提升为 43%。

· 游戏性能，即使考虑 1080P 的游戏性能，RTX 3080 依然可以大踏步的领先于 20 系列，相比 RTX 2080 Ti 的性能提升为 28%，相比 RTX 2080 提升为 54%。

· OpenGL 测试，这个测试历来是 AMD 的强项，但是 AMD 也已经开始不占优。再考虑到 NV 通过 CUDA 产生的优势。30 系列在生产力上应该会吊打过往 AN 的一切产品。

· 功耗测试，RTX 3080 在满载上还是比较恐怖的，相比 RTX 2080 Ti 会高出 50W 以上。但是待机和低负载下功耗表现较好，所以整体来说提升幅度还算能接受。

· 总体上来说，RTX 3080 的提升幅度非常夸张，无脑认为超越现有所有的零售级显卡完全没有问题。

实际运行参数：

微星的 RTX 3080 魔龙实际运行频率可以稳定在 2025，温度最高为 77 度。显卡可以短时间达到 360W，长时间运行会稳定在 335W 左右。

看起来 RTX 3080 会有真男人模式，显卡的负载会有更多的浮动变化来更好适配游戏起伏的负载。不过这对测试来说也增加一定的不确定性。

性能测试项目介绍：

对于有兴趣进一步了解对比性能的童鞋，这边会提供详细的测试数据。测试大致会分为以下一些部分：GPU 理论性能、GPU 基准测试、游戏性能测试、硬件加速测试、功耗测试。老规矩，数据量会比较大。

显卡性能测试与分析：

GPU 理论性能测试，是用 AIDA64 的内置工具进行的。可以很明显的看到整数和浮点性能都有很明显的性能提升。

3D 基准测试，主要是跑一些基准测试软件。

3D 游戏测试，表格中将 DX9~DX12 不同世代的游戏进行了分类，这样会更加清晰一些。由于性能测试时间上有先后，所以测试项目上会有所不同。这里需要说到的是由于 RTX 2080 Ti 的测试时间比较早，后续比较新的 DX12 游戏缺位较多，对 RTX 2080 Ti 的 4K 性能评价会有一定的降低。

游戏性能按照世代来看，RTX 3080 的游戏性能按照世代逐步递增。以 10 系列作为参照系来看，过去大家都认为 A 卡会随世代的演进提升逐步增加，N 卡在 DX12 下表现相对平庸。但 RTX 3080 在 DX12 下的表现尤其突出，对比 RX 5700XT，DX11 下的领先优势为 69%，而 DX12 下的优势扩大到 82%。所以 30 系列从目前的测试来看成了最有战未来气息的产品。

按照分辨率来看，1080P 下让 RTX 3080 在 DX12 下的表现颇为抢眼，很大程度上解决了低分辨率下帧数提升容易瓶颈的问题。相比 RTX 2080 Ti 的性能提升达到了 17%，相比 RTX 2080 提升为 32%。

4K 下的对比，这里基本就是 RTX 3080 尽情表演。相比 RTX 2080 Ti 的性能提升达到了 37%，相比 RTX 2080 提升为 73%。

OpenGL 的加速性能测试简单看一下就好了，AMD 在算力上的优势也开始明显被蚕食。

显卡功耗测试：

整体来说 RTX 3080 的待机功耗表现较好，但满载功耗明显提升，已经超过之前出现过的所有单芯消费级显卡。

显卡天梯图：

到了喜闻乐见的天梯图时间，对比一下我这段时间以来测试过的显卡。RTX 3080 你确定不是来做旗舰的？

Intel CPU 搭配测试：

从下表中分别测试了 i7 8700K、i9 10900K、i9 10900K 4.3~4.7（降频模拟 87K 的频率）、i9 10900K 6C12T（频率默认高频）。手上没有足够的高端 AMD CPU，所以对 AMD CPU 的搭配方式不作评价。

从测试结果来看 i9 10900K 相比 i7 8700K 可以整体提升约 8%，比较明显的是 1080P 下甚至可以提升 20% 的帧数。显然 8 代 i7 对 RTX 3080 来说已经不够充分。但是 10 代酷睿并不支持 PCI-E 4.0，所以我还是准备等 11 代酷睿再调整测试平台。

而在降频和缩核测试中，性能相比 i9 10900K 默认的降低的并不多。

所以针对 Intel CPU 有三个结论：

· i5 10600K、i7 9700K 级别以上就可以较好地支持 RTX 3080。

· 10 代酷睿的架构优化对 RTX 3080 有比较明显的帮助。

· 如果准备 1080P 下追求高帧数电竞游戏的话，建议使用 i7 10700 以上的 CPU。

PCI-E 通道瓶颈测试：

这边通过 X370 和 X570 两片主板来作为变量测试 PCI-E 4.0 与 3.0 是否存在差异性。从测试结果来看，整体差异不大，没有纠结的必要。

DXR 效率测试：

这边还是利用我之前做的 DXR 对比测试的数据来分析。这边可以看到战地 5 存在一个问题是 RTX 3080 会顶到游戏强制的 200 帧限制，地铁在开启 DXR 之后，从 RTX2080 开始帧数基本一致。所以这边主要分析测试最正常的古墓丽影 11。

从测试结果来看，在 DXR 开到最高的情况下，在战地 5 中 RTX 3080 依靠暴力提升的算力与 2080 Ti 的光追帧数拉开明显的差距。在古墓丽影 11 中 RTX 3080 则通过安培架构的改进光追效率从 RTX 2080 Ti 的 57% 提升到 77%，显然 RTX 3080 在开启光追下的性能损失更为可控。

简单总结：

关于显卡的性能：

就整体性能来说 RTX 3080 不仅很明显的超越了上一代对位的 RTX 2080 和 RTX 2080S，还明显超越了上一代的旗舰 RTX 2080 Ti。绝对性能的提升不可谓不大。

关于显卡的功耗：

RTX 3080 整体的功耗还是明显更高的。从外部供电的角度去考虑，电源的 8PIN、主板的 PCI-E 均有可能会达到电源规范上的峰值。所以对于 RTX 3080 来说不建议使用特别低端的主板以保证显卡插槽的供电；电源应选择 PCI-E 供电是分开独立且每个接口都可以分到 8 条供电线的电源，有条件的话电源的线材最好是 16AWG 的粗线材。电源上来说不建议低于 750W，正常应该选择 850W。

关于显卡的散热：

根据我目前搜集的状况，绝大部分 RTX 3080 在散热上都做的比较充分保留了足够的冗余。相对来说这次真正的挑战会在机箱上，风冷的公版和非公必然会把大量的热量直接吹进机箱内，导致机箱特别容易积热。建议选择风道强劲，空间充足的机箱。在不做特殊改造的前提下，不建议用在 ITX 机箱等骚操作。

关于显卡的 CPU 搭配：

CPU 搭配上建议尽量选择高频和多核的产品，以 Intel 这边来说建议不低于 i5 10600K 和 i7 9700K，以 AMD 来说建议采用 R7 3800X 以上。

关于显卡的 PCI-E 通道选择：

目前测试来看，针对游戏来说 PCI-E 通道的升级没有带来明显的变化，这也与 NV 官方的说辞相符，建议大家不用纠结。

关于显卡的 DXR 性能：

从测试结果来看，虽然测试样品还不够充足，但是还是可以看到无论是依靠 RTX 3080 本身暴力的算力提升（参考战地 5 ），或是安培架构带来的加成（参考古墓丽影 11 ）。RTX 3080 在光追体验上会有明显的提升。如果说上一代 20 系列属于尝鲜，30 系列已经可以谈体验了。

总体来说首先看 RTX 3080 性能的话，整体提升非常明显，性价比提升的角度甚至高于了 10 系列。现在可以说最大的矛盾是大家对 NV 指导价格的期望和因缺货产生的实际最终价格。另外就是 10G 的显存容量还是值得吐槽的，我会更倾向于等 RTX 3080 的 20G 版本。而上一代的 20 系列甚至感觉成为了探路的炮灰。不过好在 NV 还是很明显的在安抚 20 系列的用户，之前已经明确提到 20 系列会享受与 30 系列相同的待遇，得到完整的 DX12_2 支持。最后，这次新发布的 NVIDIA Reflex 技术也颇为良心的从 9 代显卡就开始支持。所以攻守之势异也？换老黄来带着大家战未来了？