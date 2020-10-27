微星宣布推出 MEG B550 UNIFY 系列主板，“打造更强超频性能”

IT之家10月27日消息 微星今日宣告推出新款 AMD B550 主板，MEG B550 UNIFY 和 MEG B550 UNIFY-X，增强了散热性能，强化了供电稳定性。

▲ 图源官网，下同

官方宣称，MEG B550 UNIFY 以性能为目标，可为发烧友玩家带来更强的超频性能。借助该主板，AMD Ryzen 5 3600XT 处理器实现了超频至 6155.35 MHz的成绩，再一次成为世界纪录打破者。

MEG B550 UNIFY 系列主板板载四路 M.2 通道，其中三个支持 Lightning Gen 4，可提供 64 Gb/s 的速度，均支持微星独家的双面 M.2 Shield Frozr 散热。

该系列主板可提供 90A 功率级的直接 14 + 2 相供电，支持 Titanium choke III、双电源连接器和专有的 Core Boost 技术。

其他方面，该系列主板具有板载 2.5G 网口以及最新的 Wi-Fi 6 AX 网卡，提供 4 个 DIMM 插槽，有超频大佬借此主板将 DDR4 内存超频到 6536MHz。

IT之家了解到，微星暂未公布该系列主板的售价和上市日期等信息。