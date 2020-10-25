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微星发布多款外设产品，支持 Dragon 中心 RGB 灯光控制

IT之家 2020/10/25 16:22:32 责编：问舟
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IT之家10月25日消息 微星本周发布了多款电竞产品，包括 VIGOR GK20、IMMERSE GH61、IMMERSE HS01 COMBO 和 CLUTCH GM20 ELITE。

VIGOR GK20 电竞键盘采用人体工程学设计键帽、支持 RGB、具有防水性、12 键防冲突、拥有 104/105/108 键三种设计、仅支持 USB 2.0 有线连接，重 866.5 克，疑似并非机械键盘。

▲ 图源微星，下同

IMMERSE GH61 电竞耳机内置 ESS Saber DAC 和 AMP 系统，采用 ONKYO 设计的 40mm 钕高分辨率驱动单元，支持 Nahimic for Headset 软件调节，支持 USB 或 3.5mm 耳机孔双接口连接，重 300 克。

另外一款 IMMERSE HS01 COMBO 耳机采用无线连接方式，通过 Qi 认证，支持 15W QC2.0 充电，重 666 克，提供 RGB 等常规功能。

CLUTCH GM20 ELITE 是一款电竞重鼠，重量可调（101-109 克），右手设计，采用 PixArt PAW-3309 光学传感器，最高提供 6400 DPI，符合人体工程学设计，六键设计，支持 RGB 等常规功能。

IT之家了解到，上述外设均支持 MSI Dragon Center 控制中心，包括 RGB 光效控制。

微星龙中心

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关键词：微星

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