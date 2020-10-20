微软与 SpaceX 合作提供卫星云服务，挑战亚马逊

据报道，微软将与埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 合同，提供基于卫星的云服务，从而向该市场领头羊亚马逊发起挑战。

报道称，微软将利用 SpaceX 的大量低轨道卫星，以及更高海拔的传统卫星，帮助连接和部署新服务。

在此前的约三个月，微软竞争对手亚马逊披露了其太空云服务计划。亚马逊当时表示，将建立航空航天和卫星解决方案部门，旨在推动与航天相关的云计算业务发展。

一些分析师预计，到本世纪末，与空间相关的云服务的总收入将达到约 150 亿美元，至少是目前水平的数倍。

当前，亚马逊是云服务市场的领头羊，而微软位居第二。近年来，两家公司之间的竞争日益升温，而今年的新冠病毒疫情进一步加剧了竞争，因为越来越多的企业加速转向云计算。与此同时，军事和情报机构也正在加大对一系列太空项目的支出。

此次，微软的目标是创建集成式、安全的网络，将各种云、空间和地面能力连接起来。例如，该系统将整合和分析大量数据，支持空间碎片监视和导弹警告等任务，并帮助控制商业卫星的轨道。

当前，SpaceX 正在部署其由数千颗高速互联网卫星组成的 StarLink 网络，旨在为全球提供互联网服务。为此，SpaceX 就成为了微软的理想合作伙伴。

微软还表示，除了 SpaceX，还将与卢森堡卫星运营商 SES 展开同样的合作。