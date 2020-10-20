微软、诺基亚同助力：与 Verizon 合作部署私有 5G 网络

据报道，美国移动运营商 Verizon 周一宣布与微软和诺基亚达成协议，共同提升这家电信巨头的企业客户服务能力，帮助这些客户通过私有 5G 网络实现车间自动化、降低成本、加快数据传输速度。

有了私有 5G 网络，企业客户就不必与其他企业争夺公共网络资源，有助于推广计算机视觉、增强现实、机器学习等数据密集型应用。

微软的 Azure 云计算服务将基于 Verizon 的 5G 网络运行，从而处理当地工厂的及其生成的数据，并利用人工智能实现运营自动化。微软在上月末推出了这项直接面向电信运营商提供的新服务。

美国物流公司 Ice Mobility 是这一合作关系的首个客户，他们可以借此追踪员工是否把产品放入合适的包装盒，从而免去了常规质检程序。

“这是为了给所有人都创造新的商业机会。”Verizon 首席战略官利马 · 库雷西（Rima Qureshi）说。她拒绝披露 Verizon 与微软如何进行收入分配。

虽然 4G 网络创造了流媒体音乐和视频、网约车和外卖等诸多服务，但电信运营商却并未从中显著获益。

Verizon 现在希望从 5G 促成的新业务中分一杯羹，既可以通过与大公司合作的方式实现，也可以直接购买虚拟现实公司 8i 和电动滑板车充电系统提供商 Swiftmile 等公司的股份。

Verizon 并未在国际市场部署自己的网络，所以该公司选择与诺基亚合作为制造和物流企业建设私有网络。

“明年的重点是部署私有 5G 网络，商业上的成功不是关键。我们将从 2022 年开始关注早期盈利。”Verizon 全球企业业务总裁索姆亚纳拉炎 · 桑帕斯（Sowmyanarayan Sampath）说。