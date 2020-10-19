报告：疫情期间，亚马逊 42% 的评价为虚假评论

监测服务公司 Fakespot 最新数据显示，在新冠病毒疫情期间，亚马逊网站上的商品评价约 42% 为虚假评论，该比例相当于传统购物旺季期间的水平。

今年 3 月至 9 月间，Fakespot 评估了亚马逊网站上的 7.2 亿条评价。结果发现，约 42% 的评价为虚假评论，高于去年同期的约 36%。当然，虚假评论数量的增加，也正值大量消费者因疫情而纷纷转向网络购物。

Fakespot 创始人兼 CEO 萨乌德 · 哈利法（Saoud Khalifah）称：“我们只在 2019 年的‘黑色星期五’或圣诞节期间才看到过这样的数字。当然，这与美国的封锁措施不谋而合。”

相比之下，该期间内在沃尔玛网站（Walmart.com）上的评论中，虚假评价比例约为 36%，与去年大致相同。

多年来，虚假评论一直困扰着亚马逊和其他在线市场，尽管这些公司也在努力清除这些评论。虚假评论者（有时为获取报酬）要么大肆宣扬产品的优点，要么破坏产品的销售。为此，已有各种自动化服务出现，来帮助购物者评估他们正在阅读的评论是否真实。

对此，亚马逊一位女发言人在一封电子邮件中称：“像 Fakespot 和 ReviewMeta 这些声称‘检查’评论的公司，也无法准确地确定这些评论的真实性，因为它们无法访问亚马逊的正当数据，如评论者、卖家和产品历史。”

但该发言人同时指出，亚马逊已经意识到 “不良行为者”试图滥用该系统，并正在投入大量资源来保护评论的完整性。