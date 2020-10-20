4499 元至 6499 元，坚果 R2 5G 手机正式发布

IT之家10月20日消息 在今晚的坚果手机2020新品发布会上，正式发布了坚果R2手机，带来了曲面全面屏、1亿像素镜头和5G网络等支持。

坚果 R2 今售价和上市信息公布，8G + 128GB版本，售价 ¥4499。8G + 256GB版本，售价 ¥4799。12G + 256GB版本，售价 ¥5299。16G + 512GB版本，售价 ¥6499。

IT之家获悉，发布会上，坚果手机特别推出了纯白色的坚果R2手机，纯白色坚果 R2 的外观，是从前到后极致的纯白。这次只生产了 2000 台纯白手机，未来也可能不会再做纯白了。这可能是手机工业史上最后一款纯白色手机。

另外，坚果R2还有黑色和绿色版本。延续的绿色配色，在背面尝试更接近金属质感的 AG 玻璃，带来纯粹的光雅搭配。

在 5G 手机上，中框断点能够多达 6 到 7 个，但这非常破坏手机的美观和完整性，于是坚果团队将断点一一消除，创造了一个没有断点的高亮金属中框，同时信号也丝毫不受影响。

坚果本次尝试了透明红和金属混铸的工艺，让小小的 logo 产生了比玻璃和金属更丰富的细节，有种浮雕的质感，隐藏在玻璃背板的下面。

坚果手机本次还带来了“Revolution 2 光阴特别版”。在纯白的背板上印了一层光敏的图层，阳光照过会立刻显影，照不到阳光的时候，手机背面的图样将安静的隐藏起来。

当你使用半年以后，这个光敏图案，会在反复的光照后慢慢固化，形成轻微的、永久的印记。它符合我们对美、对时间的理解。美丽往往不是永恒的、一成不变的。美是一种过程。它身上留下的痕迹，叫做时间。

IT之家获悉，坚果 R2 硬件规格方面，搭载了高通骁龙 865、双模 5G、WiFi 6、16GB LPDDR5 RAM、512GB UFS3.1 ROM、6.67英寸全高清 90Hz 双曲面 AMOLED 屏幕、4510mAh 电池容量、55W 快速充电、NFC、双扬声器……

坚果R2搭载了全焦段四摄系统，包含一枚配备了光学防抖的 1.08 亿像素主摄。四颗摄像头，覆盖从近到远所有主要焦段，没有一颗是凑数的。主摄像头支持相位对焦和激光对焦，主摄像头和 3 倍长焦摄像头都支持光学防抖，最大限度地保证照片和视频的质量。

除了高素质的相机组合，坚果R2还采用了很多业界领先的算法，其中，主摄像头的 HDR 算法和前置摄像头的各种特效，都是集团内部自研成果，效果业内顶尖，还有 AI LAB 和 Video effect team 的大力支持。

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