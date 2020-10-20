大疆正式发布全新口袋智能小相机 DJI Pocket 2：售价 2499 起

10 月 20 日晚消息，今天大疆正式发布了全新口袋智能小相机 DJI Pocket 2，售价 2499 元起。

DJI Pocket 2 延续上一代 OSMO Pocket 极简低调的外观设计，小巧便携的产品形态，整机重量仅为 117g。在 1080P 视频拍摄情况下，具备 140 分钟超强续航。

Pocket 2 采用 DJI 先进的云台增稳技术，搭载 1/1.7 英寸 CMOS 传感器，最高可稳定拍摄 4K 60p 超高清视频与 6400 万像素照片；拥有 93°FOV、20mm 焦段及 F1.8 倍光圈镜头，拍摄视角更为广阔；配备触摸屏可预览拍摄画面及控制相机，具备智能跟随、全新 8 倍变焦、全景拍照、延时摄影和 HDR 视频等智能拍摄功能。

Pocket 2 拥有 DJI 首创的 4mic 矩阵拾音系统，具备立体声录制，声场跟随，拾音变焦，拾音指向性切换，智能降风噪等强大功能，同时，Pocket 2 支持有线或无线 2 种方式连接手机，通过 DJI Mimo App 可在手机实时显示高清画面。除上述拍摄功能外还可使用 story 功能，自动完成多种风格视频拍摄、编辑并支持即时分享至社交媒体。此外，Pocket 2 提供丰富选配配件，如全新设计的全能手柄、迷你摇杆、无线麦克风，增广镜，微型三脚架以及 1/4”三脚架转接件等。

价格方面，DJI Pocket 2 标准版套装 2499 元，套装版本售价 3499 元。