7199 元预售：富士 X-S10 相机开卖

富士 X-S10 相机10月15日发布，今日正式开卖，售价7699元。预售100元定金抵600元，实付7199元到手：点此购买。

配备了 2610 万像素 X-TransTM CMOS 4 传感器、高速图像处理引擎、X-Processor 4 和机身防抖（IBIS）等主要功能，可录制 4K/30P 4:2:2 10bit 视频或 240P 的 10 倍慢动作全高清视频。

主要产品特点

1）最新研发，更小 IBIS 防抖装置融进小巧机身

X-S10 机身仅 450 克，全新防抖结构体积和重量较上一代缩小约 30%，能提供了高达 6.0 档的五轴防抖功能。X-S10 机身正面和顶板采用镁合金材质，以保持机身的坚固。同时采用了符合人体工程学的镁合金大尺寸手柄。

2）传奇胶片模拟和更新的自动功能，实现卓越的图像质量

X-S10 具有 18 种独家模式，包括 Classic Neg. 经典负片和 ETERNA Bleach Bypass。X-S10 提供更新的 [自动 / 场景定位]模式，可根据拍摄场景自动选择最适合的胶片模拟和曝光组合。

3）可靠的自动对焦和高速连拍性能

结合 X 系统第四代旗舰内核的计算能力，提供了快速准确的自动对焦结果，X-S10 可在 - 7.0 EV 时，也能在 0.02 秒内实现对焦。X-S10 可实现机械快门 8fps，电子快门 30fps 无间断高速连拍，能带来高精度追踪自动对焦和面部 / 眼睛自动对焦功能。

4）可变角度液晶显示屏和电子取景器

X-S10 配有可旋转 180 度的可变角度液晶显示屏。电子取景器的实时取景功能有三种可用的增强模式 * 包括低光优先、分辨率优先和帧速率优先。

5）全面的视频功能

X-S10 从相当于 6K 的数据量生成 4K 视频，确保影像的高分辨率和低噪点。支持将 4K/30p 4:2:0 8bit 视频录制到机身内的 SD 卡上，并通过 HDMI 端口以 4K/30p 4:2:2 10bit 输出。同时支持高达 240P 的 10 倍的慢动作展示移动对象的运动慢镜头。

除了机身五轴防抖之外，还添加 IS 模式增强功能提供了更稳定的防抖功能，固定位置手持使用时几乎消除了相机抖动。

X-S10 的顶板上有一个专用的视频录制按钮，即使用户正在拍摄静态图像，也可以即可一键录制视频。自动模式下，曝光和对焦设置会被自动记录下来。

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