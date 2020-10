1999 元 / 2999 元，Smartisan TNT go 正式发布：TNT OS 2.0 体验 “下一代电脑”

IT之家 10 月 20 日消息 今天坚果手机发布了坚果R2手机,另外发布了 TNT OS 2.0 系统,并且还发布了全新的 Smartisan TNT go 扩展本,号称是 “欢迎使用下一代电脑”。

Smartisan TNT go 价格公布:Smartisan TNT go 有线版售价¥1999;Smartisan TNT go 无线版(含 Smartisan 智能手写笔)售价¥2999;TNT 大满足套装有线版售价¥6999;TNT 大满足套装无线版售价¥8299;

IT之家获悉,想要 TNT OS 2.0 的完整体验,至少有个载体。坚果今天发布了全新硬件产品 Smartisan TNT go,搭载12英寸 2K 显示屏、内置 10,160mAh 大电池、拥有超薄的全尺寸键盘与大面积玻璃触控板,配合全新的 Smartisan 智能手写笔,为你带来 TNT 产品的完全体。

Smartisan TNT 可以令“未来办公”提前到来。在@朱海舟 的现场演示中,坚果手机将通话转换为文字,时间胶囊自动整理指定时间的文字、图片,TNT OS 则可以无缝连接手机与电脑,在办公室可以使用屏幕更大的 Smartisan TNT go,通过 TNT 浏览器自如操作桌面版网页,一篇头条文章的采写、编辑、发布,在 Smartisan TNT 上如此简单。而如今也有很多优秀的应用,以及 Web 端客户端可在 Smartisan TNT 上使用。

关于“未来创作”,以剪映 App 为例介绍。Smartisan TNT 可以让剪辑工具通行在手机端与大屏端,并且数据互通,手机端便携,大屏端提高生产力。

即日起,面向 TNT OS 开发的开发者网站上线,传送门:dev.smartisan.com/tnt,欢迎各路开发者们推动 TNT 生态的繁荣生长。

关于未来娱乐,在 demo 中,通过键鼠,在大屏上进行了更加流畅的游戏操作。目前已经支持 5 款游戏的键鼠映射,后续还会支持更多。

此外,除了手机浏览器常规功能,坚果还做到了更多:TNT 浏览器 2.0 内置桌面级浏览器,采用 64 位内核,并且支持浏览器插件,和传统 PC 性能几乎一致。

受限于安卓内存管理机制,当一般手机打开的应用过多时,再打开就会冻结早先打开的窗口。而坚果方面则表示可以同时打开 18 个应用,还有活叶窗功能,则让你可以在大屏幕上打开更多应用窗口,让更多购物或聊天窗口并存。

针对大屏,坚果也研发了 “锤子写作” App,为大屏优化的全新界面带来了效率的全面提升,支持 Markdown 语法,支持插入 “时间胶囊”,一键将 “时间胶囊”内的素材生成文章。

此外,坚果对 TNT 系统的 UI 进行了全面翻新,基础体验有所提升,内置大量效率工具,底层硬核优化等。