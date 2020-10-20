1999 元 / 2999 元，Smartisan TNT go 正式发布：TNT OS 2.0 体验 “下一代电脑”

IT之家 10 月 20 日消息 今天坚果手机发布了坚果R2手机，另外发布了 TNT OS 2.0 系统，并且还发布了全新的 Smartisan TNT go 扩展本，号称是 “欢迎使用下一代电脑”。

Smartisan TNT go 价格公布：Smartisan TNT go 有线版售价￥1999；Smartisan TNT go 无线版（含 Smartisan 智能手写笔）售价￥2999；TNT 大满足套装有线版售价￥6999；TNT 大满足套装无线版售价￥8299；

IT之家获悉，想要 TNT OS 2.0 的完整体验，至少有个载体。坚果今天发布了全新硬件产品 Smartisan TNT go，搭载12英寸 2K 显示屏、内置 10,160mAh 大电池、拥有超薄的全尺寸键盘与大面积玻璃触控板，配合全新的 Smartisan 智能手写笔，为你带来 TNT 产品的完全体。

Smartisan TNT 可以令“未来办公”提前到来。在@朱海舟 的现场演示中，坚果手机将通话转换为文字，时间胶囊自动整理指定时间的文字、图片，TNT OS 则可以无缝连接手机与电脑，在办公室可以使用屏幕更大的 Smartisan TNT go，通过 TNT 浏览器自如操作桌面版网页，一篇头条文章的采写、编辑、发布，在 Smartisan TNT 上如此简单。而如今也有很多优秀的应用，以及 Web 端客户端可在 Smartisan TNT 上使用。

关于“未来创作”，以剪映 App 为例介绍。Smartisan TNT 可以让剪辑工具通行在手机端与大屏端，并且数据互通，手机端便携，大屏端提高生产力。

即日起，面向 TNT OS 开发的开发者网站上线，传送门：dev.smartisan.com/tnt，欢迎各路开发者们推动 TNT 生态的繁荣生长。

关于未来娱乐，在 demo 中，通过键鼠，在大屏上进行了更加流畅的游戏操作。目前已经支持 5 款游戏的键鼠映射，后续还会支持更多。

此外，除了手机浏览器常规功能，坚果还做到了更多：TNT 浏览器 2.0 内置桌面级浏览器，采用 64 位内核，并且支持浏览器插件，和传统 PC 性能几乎一致。

受限于安卓内存管理机制，当一般手机打开的应用过多时，再打开就会冻结早先打开的窗口。而坚果方面则表示可以同时打开 18 个应用，还有活叶窗功能，则让你可以在大屏幕上打开更多应用窗口，让更多购物或聊天窗口并存。

针对大屏，坚果也研发了 “锤子写作” App，为大屏优化的全新界面带来了效率的全面提升，支持 Markdown 语法，支持插入 “时间胶囊”，一键将 “时间胶囊”内的素材生成文章。

此外，坚果对 TNT 系统的 UI 进行了全面翻新，基础体验有所提升，内置大量效率工具，底层硬核优化等。