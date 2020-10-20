美司法部正式对谷歌提起反垄断诉讼，为 20 年来最大案件

据报道，美国司法部和 11 个州今日正式对谷歌提起反垄断诉讼，指控谷歌利用其市场主导地位打击竞争对手，从而违反了公平竞争法。

目前，谷歌尚未对此发表评论。

当前，谷歌的搜索引擎几乎无处不在，以至于它的名字已经成为一个动词。2019 年，谷歌营收为 1620 亿美元，超过了匈牙利整个国家的收入。

今日提交的一份公开的案件摘要显示，11 位州总检察长已加入司法部，成为该案的原告。加入司法部的这 11 个州分别为阿肯色州、佛罗里达州、佐治亚州、印第安纳州、肯塔基州、路易斯安那州、密西西比州、密苏里州、蒙大拿州、南卡罗来纳州和德克萨斯州。

对此，谷歌的批评者、共和党参议员乔希 · 霍利（Josh Hawley）指责谷歌通过 “非法手段”来保持其影响力，并称这起诉讼是 “这一代人所经历的最重要的反垄断案件”。

这起诉讼有望成为这一代人所经历的最大的反垄断案件，可与 1998 年的微软垄断案和 1974 年的 AT&T 的垄断案相提并论。

分析人士称，这起期待已久的案件意味着，20 多年来，美国再次对一家公司在科技市场的主导地位提出最激进的法律挑战，有可能撼动整个硅谷，甚至是更大的范围。

去年 7 月，美国司法部宣布，将对谷歌、Facebook、苹果和亚马逊展开大规模反垄断调查，以确定这四家科技巨头是否参与了反垄断的竞争活动。

随后，德克萨斯州总检察长办公室在一份声明中表示，美国 8 个州的总检察长与美国司法部长威廉 · 巴尔（William Barr）会面，讨论大型科技公司对竞争的影响，并评估了各种反垄断措施。