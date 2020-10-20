DXOMARK 更新手机摄像头拍照测试标准：小米 10 至尊版仍为第一，华为 P40 Pro 第二

IT之家10月20日消息 继智能手机摄像头、智能手机音频测评项目之后，DXOMARK 最新上线了智能手机屏幕测试项目，目前三星 Note20 Ultra、一加 8 Pro、三星 S20 Ultra 排前三。

另外根据网站更新的信息，DXOMARK 表示，摄像头测试基准进行了两项重大的更新：增加了摄像头预览的图像质量测试，因为摄像头预览是对图像质量的第一印象，对图像结果也有很大的影响，同时也关系着我们所说的‘可信度’。

IT之家获悉，最新DXOMARK拍照排名显示，小米10至尊版仍为第一，华为P40 Pro为第二，小米10 Pro排名第三，vivo X50 Pro+排名第四，OPPO Find X2 Pro排名第五。

可信度的用于确保您的摄像头在大多数时间（即使不是所有的时间）都能获得您想要的图像。通过更改拍摄方案、更多的用例以及将用户体验的相关考虑等，将这些因素列入后更新的评分系统来测定手机的可信度。此外，修订了自动对焦的评测方法，包括手持拍摄及 HDR 条件下新的实验室低光客观测试。

DXOMARK也更新了评分表，将新的「预览」分数添入到「照片」类别中；把「变焦」和「广角」这两个子项目从「照片」类别中独立出来，再将两者列入新设的「变焦」类别（与「照片」和「视频」同等级）。

DXOMARK称，以更严格的测试基准重新评测近期及稍早一些推出的手机，包括华为、小米、OPPO、三星、苹果、谷歌和索尼，结果出来了。经过扩展的摄像头测试基准评测后，小米 Mi 10 Ultra 仍以 134 分的总成绩位居第一（之前的评测总分为 130 分）。而苹果 iPhone 11 Pro Max 的整体得分大大跃进，是目前为止所测试过的手机中图像预览项目分数最高的机种，同时在照片和视频类别的所有测试条件下，整体表现非常一致，因此可信度的成绩也相当出色。

在照片和视频类别中，华为 P40 Pro 在更新后的测试中略胜小米 Mi 10 Ultra 一筹。

如前所述，预览是新版 DXOMARK Camera 基准中全新的测试项目，属于照片类别项下的子分数。有趣的是，在预览项目中，先前几款表现优异的手机都没有交出令人满意的答卷。举例来说，小米 Mi10 Ultra 和三星 Galaxy S20 Ultra 因为没有实时 HDR 预览而失分，GooglePixel 4 的预览图像根本没有任何散景模拟的功能，而索尼 Xperia 1 和三星 Galaxy A50 则受累于没有变焦范围以及输出照片的图像质量不佳。

在DXOMARK新的变焦类别中，名列前茅的两款手机都来自小米，其中 Mi 10 Ultra 的表现更是亮眼，这可归功于它们都具有很好的超广角镜头。

以更新后的测试基准重新进行评测时，华为 P40 Pro 和小米 Mi 10 Pro 仍然是视频项目的佼佼者。

更新的数据：

小米 10 Pro：128

OPPO Find X2 Pro：126

三星 S20 Ultra：126

Apple iPhone 11 Pro Max：124

三星 Note10+ 5G：116

谷歌 Pixel 4：113

华为 P40：112

OPPO Find X2 Neo（Reno3 Pro 5G）：105

参考数据：

Vivo X50 Pro+：127（新标准）

三星 Note20 Ultra：121（新标准）

华为 P40 Pro：128（旧标准）

荣耀 30 Pro+：125（旧标准）

OPPO Find X2 Pro：124（旧标准）

小米 10 Pro：124（旧标准）