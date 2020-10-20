DXOMARK 上线智能手机屏幕测试：三星 Note 20 Ultra、一加 8 Pro、三星 S20 Ultra 排前三

IT之家10月20日消息 继智能手机摄像头、智能手机音频测评项目之后，DXOMARK 评测机构网站最新上线了智能手机屏幕测试项目，目前三星 Note20 Ultra、一加 8 Pro、三星 S20 Ultra 排前三。

IT之家获悉，最新推出的DXOMARK屏幕测评榜目前排名是：三星Galaxy Note20 Ultra 5G（89分）、一加 8 Pro（88分）、三星Galaxy S20 Ultra 5G（87分）、苹果iPhone 11 Pro Max（84分）、TCL 10 Pro（83分）。测评标准分数是取自六个类别的得分：易读性、色彩、视频、运动、触控和伪像。

另外，OPPO Find X2 Pro屏幕为76分，小米10至尊版为73分，华硕ROG Phone 3为70分，黑鲨3 Pro为61分。

DXOMARK表示，关于Display评测：我们的智能手机及其他设备屏幕评测中的评分与分析，是由DXOMARK的工程师在控管中的实验室环境里与真实情境的条件下所进行的各种客观测试和感知评估。本文旨在强调我们测试中最重要的结果。请注意，我们仅使用设备的内置显示硬件和默认设置的静态图像与视频应用程序来评测屏幕属性。