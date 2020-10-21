苹果 iOS 14.1/iPadOS 14.1 正式版发布：新增支持 iPhone 12/Pro，10-bit HDR 视频播放和编辑

IT之家 10 月 21 日消息 苹果今天凌晨发布了 iOS 14.1 和 iPadOS 14.1 正式版，加入了对新发布的 iPhone 12/Pro的支持，新功能包括改进相机模式和新机型的 HDR 视频录制。该更新还增加了对iPhone 8及以后机型的照片中10 bit HDR视频播放和编辑的支持，并提高了与Ubiquiti无线接入点的兼容性。

iOS 14.1更新可以免费下载，所有符合条件的设备都可以在“设置”中进行OTA下载。要访问新软件，请进入“设置”>“通用”>“软件更新”。

根据苹果的发布说明，iOS 14.1引入了一些错误修复。它解决了一个主要问题，即导致一些电子邮件从错误的别名发送，邮件App用户将很高兴看到这一修复。它还修复了一个可能导致小部件和图标以错误的大小显示的问题，它解决了计算器应用程序的一个错误，可能会阻止零的出现。

IT之家获悉，该更新还增加了对iPhone 8及以后机型的照片中10-bit HDR视频播放和编辑的支持，并提高了与Ubiquiti无线接入点的兼容性。

iOS 14.1包括对iPhone的改进和错误修复:

- 增加了对iPhone 8及以后机型的照片中10-bit HDR视频播放和编辑的支持。

- 解决了一些小部件、文件夹和图标在主屏幕上显示尺寸缩小的问题。

- 解决了在主屏幕上拖动小部件可能会从文件夹中删除应用程序的问题。

- 修复了邮件中一些邮件从错误的别名发送的问题。

- 修复了一个可能会阻止来电显示区域信息的问题。

- 修复了某些设备上选择缩放显示模式和字母数字密码可能导致锁屏紧急呼叫按钮与文本输入框重叠的问题。

- 解决了一些用户在查看专辑或播放列表时偶尔无法下载或添加歌曲到其库中的问题。

- 修复了可能会阻止计算器中出现零的问题。

- 解决了在播放开始时，流媒体视频分辨率可能暂时降低的问题。

- 修复了部分用户无法设置家庭成员的 Apple Watch 的问题。

- 解决了 Apple Watch 应用中 Apple Watch 外壳材料显示不正确的问题。

- 解决了文件应用程序中的一个问题，该问题可能会导致一些 MDM 管理的云服务提供商将内容错误地显示为不可用。

- 提高与Ubiquiti无线接入点的兼容性。

有些功能可能无法在所有地区或所有苹果设备上使用。有关苹果软件更新的安全内容的信息，请访问此网站。

https://support.apple.com/kb/HT201222

IT之家获悉，iOS 14.1预计将安装在本周五即将上市的iPhone 12和iPhone 12 Pro上。苹果还在测试iOS 14.2更新，并向开发者发布了三个iOS 14.2更新的Beta版本。