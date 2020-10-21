三星声称已开发出业界领先的 Blue QLED 技术，最高 88900 尼特

IT之家10月21日消息 众所周知，三星率先推出了 QLED 技术，这属于业界表现第一梯队的的屏幕技术之一。现在，三星声称已开发出行业领先的 Blue QLED 技术。

三星声称，由于蓝色是三种 QLED 原色（红色，蓝色和绿色）中最难实现的颜色，因此这项技术的完成标志着继去年 11 月三星开发红色 QLED 技术之后又一次证明了三星在量子点技术领域的成就。

三星的 QLED 电视可能无法像 LG 的 OLED 电视那样提供自然纯黑的色彩，但是它可提供更高的亮度（高 HDR），并且没有烧屏的问题。

IT之家知悉，量子点（QD）是直径为几纳米的半导体颗粒，当其被照亮时，它们会根据本身大小重新发射某种颜色的光。而在三原色中，具有最大带隙的蓝色 QD 在暴露于外部光源后会迅速氧化掉，导致使用寿命短和发光效率低。

“三星独特的量子点技术再次突破了行业现有技术的局限性，”三星研究员 Eunjoo Jang 博士指出，“我希望这项研究能够继续帮助加速量子点发光二极管（QLED）的商业化。”

▲ 图源三星，下同

三星表示，为了更好地稳定 QD 材料并确保持久的光响应，研究人员在蓝色 QD 表面应用了具有量子点双发射层和较短配体的结构，同时还提高了电流注入率。

得益于此，三星研发中心 SAIT（三星技术学院）开发了性能最高的无镉 Blue QLED 技术。它提供了 20.2% 的发光效率，88900 尼特的最大亮度和 16000 小时的使用寿命（以 100 尼特的亮度在半亮度下测量）。这些结果发表在《自然》杂志上周的一项名为 “高效稳定的蓝色量子点发光二极管”的研究中。

首席研究员兼论文第一作者 Taehyung Kim 博士表示：“这项研究意义重大，因为我们不仅确立了 Quantum Dot 发光二极管的性能，而且还证明了该技术可以提供一流的性能在元素级别。”