惠普推出多款显示器，1589 元至 4984 元不等

IT之家10月21日消息 惠普在 Adobe MAX 2020 展会上发布了几款新显示器，包括两个 DreamColor 显示器和六个 Z Core 显示器。

其中 DreamColor 显示器将于 2021 年 3 月上市，起售为 599 美元（直接换算约合人民币 3983 元）和749美元（约合 4984 元）；Z Core 显示器的发售日期为 2021 年 1 月至 2021 年 5 月，起售价为 239 美元（约合 1589 元），最高为 599 美元。

官方宣称，HP Z 系列显示器将支持低蓝光，同时保证色彩准确性。

IT之家了解到，HP Z 系列的所有显示器均具有 USB-C 100W 电源输出，支持 DisplayPort 1.4 接口，并且可以连接到其他显示器。

HP Z 系列显示器有 6 款，它们之间的主要区别在于屏幕尺寸和分辨率，其他方面，350尼特、1000:1对比度、5ms MPRT（14m GTG）响应时间、99％sRGB+85％DCI P3色域、接口齐全（DisplayPort 1.4、HDMI 2.0、USB-C、4个USB-A 3.2 Gen 1、RJ45）。

型号（尺寸、分辨率） 价格 上市时间 HP Z24f G3 FHD 239美元 2021年1月 HPZ24n G3 WUXGA 299美元 2021年1月 HP Z27q G3 QHD 399美元 2021年1月 HP Z27u G3 QHD 449美元 2021年3月 HP Z27k G3 4K 599美元 2021年3月 HP Z24u G3 WUXGA 349美元 2021年5月



惠普表示，HP DreamColor 显示器专为高端创意专业人士打造，更加着重于色彩的准确性，均通过 Pantone 认证和 VESA Display HDR 600 认证。其他方面，1300:1 静态对比度、14ms 响应时间、接口（HDMI 2.0、DisplayPort 1.4、支持 PD 100W 的 USB-C、PD 15W 的 USB-C）







HP Z25xs G3 QHD DreamColor 599美元 2021年3月 HP Z27xs G3 4K DreamColor 749美元 2021年3月

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