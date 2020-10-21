惠普推出多款显示器，1589 元至 4984 元不等

IT之家10月21日消息 惠普在 Adobe MAX 2020 展会上发布了几款新显示器，包括两个 DreamColor 显示器和六个 Z Core 显示器。
其中 DreamColor 显示器将于 2021 年 3 月上市，起售为 599 美元（直接换算约合人民币 3983 元）和749美元（约合 4984 元）；Z Core 显示器的发售日期为 2021 年 1 月至 2021 年 5 月，起售价为 239 美元（约合 1589 元），最高为 599 美元。
官方宣称，HP Z 系列显示器将支持低蓝光，同时保证色彩准确性。
IT之家了解到，HP Z 系列的所有显示器均具有 USB-C 100W 电源输出，支持 DisplayPort 1.4 接口，并且可以连接到其他显示器。
HP Z 系列显示器有 6 款，它们之间的主要区别在于屏幕尺寸和分辨率，其他方面，350尼特、1000:1对比度、5ms MPRT（14m GTG）响应时间、99％sRGB+85％DCI P3色域、接口齐全（DisplayPort 1.4、HDMI 2.0、USB-C、4个USB-A 3.2 Gen 1、RJ45）。
|型号（尺寸、分辨率）
|价格
|上市时间
|HP Z24f G3 FHD
|239美元
|2021年1月
|HPZ24n G3 WUXGA
|299美元
|2021年1月
|HP Z27q G3 QHD
|399美元
|2021年1月
|HP Z27u G3 QHD
|449美元
|2021年3月
|HP Z27k G3 4K
|599美元
|2021年3月
|HP Z24u G3 WUXGA
|349美元
|2021年5月
惠普表示，HP DreamColor 显示器专为高端创意专业人士打造，更加着重于色彩的准确性，均通过 Pantone 认证和 VESA Display HDR 600 认证。其他方面，1300:1 静态对比度、14ms 响应时间、接口（HDMI 2.0、DisplayPort 1.4、支持 PD 100W 的 USB-C、PD 15W 的 USB-C）
|HP Z25xs G3 QHD DreamColor
|599美元
|2021年3月
|HP Z27xs G3 4K DreamColor
|749美元
|2021年3月
国内发布时间暂未揭晓，IT之家将持续关注。