首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>影像器材

惠普推出多款显示器，1589 元至 4984 元不等

2020/10/21 17:31:35 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家10月21日消息 惠普在 Adobe MAX 2020 展会上发布了几款新显示器，包括两个 DreamColor 显示器和六个 Z Core 显示器。

其中 DreamColor 显示器将于 2021 年 3 月上市，起售为 599 美元（直接换算约合人民币 3983 元）和749美元（约合 4984 元）；Z Core 显示器的发售日期为 2021 年 1 月至 2021 年 5 月，起售价为 239 美元（约合 1589 元），最高为 599 美元。

官方宣称，HP Z 系列显示器将支持低蓝光，同时保证色彩准确性。

IT之家了解到，HP Z 系列的所有显示器均具有 USB-C 100W 电源输出，支持 DisplayPort 1.4 接口，并且可以连接到其他显示器。

HP Z 系列显示器有 6 款，它们之间的主要区别在于屏幕尺寸和分辨率，其他方面，350尼特、1000:1对比度、5ms MPRT（14m GTG）响应时间、99％sRGB+85％DCI P3色域、接口齐全（DisplayPort 1.4、HDMI 2.0、USB-C、4个USB-A 3.2 Gen 1、RJ45）。

型号（尺寸、分辨率）价格上市时间
HP Z24f G3 FHD239美元2021年1月
HPZ24n G3 WUXGA299美元2021年1月
HP Z27q G3 QHD399美元2021年1月
HP Z27u G3 QHD449美元2021年3月
HP Z27k G3 4K599美元2021年3月
HP Z24u G3 WUXGA349美元2021年5月


惠普表示，HP DreamColor 显示器专为高端创意专业人士打造，更加着重于色彩的准确性，均通过 Pantone 认证和 VESA Display HDR 600 认证。其他方面，1300:1 静态对比度、14ms 响应时间、接口（HDMI 2.0、DisplayPort 1.4、支持 PD 100W 的 USB-C、PD 15W 的 USB-C）




HP Z25xs G3 QHD DreamColor599美元2021年3月
HP Z27xs G3 4K DreamColor749美元2021年3月

国内发布时间暂未揭晓，IT之家将持续关注。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：显示器

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用