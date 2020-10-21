技嘉推出新 BRIX Pro 微型电脑：锐龙处理器加持、双千兆网口

IT之家10月21日消息 技嘉现推出了采用 AMD Ryzen 嵌入式处理器的两个新 BRIX Pro 机型 GB-BSRE-1505 和 GB-BSRE-1605，目前暂未公布价格和上市日期。

与技嘉最新的 Tiger Lake BRIX PC 相比，这些 AMD 型号的尺寸并无不同，整机尺寸为 1 96.2 x 44.4 x 140 mm。虽然它们不是技嘉推出的最小的机型，但是较大的尺寸使这些电脑可以提供更多的接口。

两个 AMD 型号之间的差异在于处理器和接口，GB-BSRE-1505 搭载 Ryzen R1505G 双核处理器，而 GB-BSRE-1605 则使用了更强的 Ryzen V1605B 四核 CPU。

值得一提的是，两款锐龙处理器均采用 AMD 第一代 14nm 和 Zen 架构。至少目前 AMD 尚未更新其嵌入式 CPU 的架构，有望拉低售价，这也解释了技嘉在处理器型号方面的选择。

两款型号都提供了不错的拓展性能，包括八个 USB 2.0、两个 USB 3.1 Gen 2、两个千兆 LAN 口和一个耳机 / 麦克风插孔，支持 Wi-Fi 802.11ac / BT4.2。

▲ 双网口 + WiFi 天线。懂？

对于显示输出接口，低配版的型号可提供三个 HDMI 接口，而更强的 GB-BSRE-1605 可提供四个 HDMI 接口（核显更强）。此外，由于使用了初代 Zen 架构，用户无法获得更多 USB 3.0 接口或任何雷电接口。

IT之家了解到，该机型最大支持 32GB 2400 MHz 的双 DIMM 内存拓展，存储方面可提供两个 M.2 插槽，一个插槽支持 NVME 和 SATA，另一个插槽仅支持 SATA，以及一个 SATA 3 接口，可用于 2.5 英寸 SSD / HDD。