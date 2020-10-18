AMD Ryzen 5000 系列移动 CPU 大曝光：含 5300U-5800U、双系列

IT之家10月18日消息 继昨日曝光 AMD Ryzen 5 5600U 后，知名爆料者 @ExecutableFix 今日再次放出了更多关于 AMD 下一代移动处理器的更多信息。

众所周知，移动平台下一代处理器将包含 Lucienne 和 Cezanne 两个系列，其中塞尚（Cezanne）是当前 Renoir 系列（4600U-4800U）的继任者，将在今年年底或明年年初的某个时候发布。

▲ 图源 Videocardz

IT之家整理数据如下（TDP均为10-25W）：

APU 代号 核/线程 基本/升压频率 iGPU 三级缓存 OPN 锐龙7 5800U Cezanne 8/16 2GHz / 4.4GHz的 8CU 2GHz 16MB 100-0000000285 锐龙7 5700U Lucienne 8/16 1.8GHz / 4.3GHz 7CU 1.8GHz 12MB 100-0000000371 锐龙5 5600U Cezanne 6/12 2.3GHz / 4.2GHz的 7CU 1.8GHz 12MB 00-0000000287 锐龙5 5500U Lucienne 6/12 2.1GHz / 4GHz 7CU 1.8GHz 8MB 100-0000000375 锐龙3 5400U Cezanne 4/8 2.6 GHz / 4 GHz的 6CU 1.6GHz 8MB 100-0000000288 锐龙3 5300U Lucienne 4/8 2.6GHz / 3.85GHz 6CU 1.5GHz 4MB 100-0000000376

相较于 Lucienne，Cezanne 定位明显更高，两者之间的主要区别在于核心架构：前者为Zen 2而后者为Zen 3。

此外，Lucienne 型号的三级缓存容量较低，例如 5300U 的三缓容量仅有 4MB，而塞尚的容量却是 8MB。