AMD Ryzen 5000 系列移动 CPU 大曝光：含 5300U-5800U、双系列

IT之家10月18日消息 继昨日曝光 AMD Ryzen 5 5600U 后，知名爆料者 @ExecutableFix 今日再次放出了更多关于 AMD 下一代移动处理器的更多信息。
众所周知，移动平台下一代处理器将包含 Lucienne 和 Cezanne 两个系列，其中塞尚（Cezanne）是当前 Renoir 系列（4600U-4800U）的继任者，将在今年年底或明年年初的某个时候发布。
▲ 图源 Videocardz
IT之家整理数据如下（TDP均为10-25W）：
|APU
|代号
|核/线程
|基本/升压频率
|iGPU
|三级缓存
|OPN
|锐龙7 5800U
|Cezanne
|8/16
|2GHz / 4.4GHz的
|8CU 2GHz
|16MB
|100-0000000285
|锐龙7 5700U
|Lucienne
|8/16
|1.8GHz / 4.3GHz
|7CU 1.8GHz
|12MB
|100-0000000371
|锐龙5 5600U
|Cezanne
|6/12
|2.3GHz / 4.2GHz的
|7CU 1.8GHz
|12MB
|00-0000000287
|锐龙5 5500U
|Lucienne
|6/12
|2.1GHz / 4GHz
|7CU 1.8GHz
|8MB
|100-0000000375
|锐龙3 5400U
|Cezanne
|4/8
|2.6 GHz / 4 GHz的
|6CU 1.6GHz
|8MB
|100-0000000288
|锐龙3 5300U
|Lucienne
|4/8
|2.6GHz / 3.85GHz
|6CU 1.5GHz
|4MB
|100-0000000376
相较于 Lucienne，Cezanne 定位明显更高，两者之间的主要区别在于核心架构：前者为Zen 2而后者为Zen 3。
此外，Lucienne 型号的三级缓存容量较低，例如 5300U 的三缓容量仅有 4MB，而塞尚的容量却是 8MB。