佳能中国发布笑脸考勤门禁系统：愁眉苦脸无法开门

IT之家 10 月 21 日消息 根据日本共同社的报道，佳能发布了认证员工 “笑脸”的IT系统，该系统与警戒监控和会议室管理功能配套销售。日本共同社表示，员工和访客面向设在前台等处的平板终端微笑，若通过认证，屏幕上就显示笑脸图。如果愁眉苦脸，门就不会打开。

IT之家了解到，10 月 20 日佳能推出了全新智能IT解决方案——“佳创空间”，佳能表示基于 “笑脸识别”的特色技术，“佳创空间” 可以实现考勤管理、门禁管理、体温测定等 5 大基本功能，可以提供充分满足用户需求的解决方案。

此外，佳能还宣布旗下负责该解决方案研究开发工作的子公司佳能信息技术 (北京)有限公司，更名为佳能创新科技 (北京)有限公司。佳能将更加深化拓展智能IT解决方案业务领域，进一步强化本土化研发的广度和深度。

该方案包含5大可选功能模块，分别为笑脸门禁和考勤、笑脸测温、笑脸会议室预约管理、笑脸访客登记、笑脸打印，构建了高度定制化的智能化空间管理体系，适用于各类规模的企业、政务大厅、医院、学校、银行等机构，以及餐厅等商业服务场所。

佳能表示，基于“感动常在”的企业文化，佳能始终提倡“大笑”、“大健康”的理念，在后疫情时代更希望能够带给大家欢乐和健康。因此，在“佳创空间”智能IT解决方案中特别融入了笑脸识别的全新体验，希望能够用笑容让大家放松身心，获得健康，从而营造更加愉快的工作氛围，提升效率。