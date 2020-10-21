1999 元，小米米家空气净化器 X 发布，外观宛如中塔机箱

IT之家10月21日消息 小米旗舰新款净化器 X 目前已上架京东商城等平台，并处于预售状态中，预售价 1999 元。

米家空气净化器 X 采用全新的金属质感外观设计，看起来有些像一般的电脑主机。

此外，米家净化器 X 还配备了瑞士进口的灵敏度更高的 VOC 传感器，可以更加灵敏地检测室内的 VOC 污染物含量，支持 5 重高精过滤强力去除 VOC、甲醛，并配备一块 LCD 屏，数据会呈现在屏幕上，帮助用户更直观地了解室内 VOC 污染状况。

该净化器可显示全新定义的 AQ（Air Quality）- 综合空气质量等级、VOC、PM2.5 的污染等级和变化曲线，使用户更简单而全面地了解过去一段时间的 VOC 污染状况。

IT之家了解到，米家空气净化器 X 配备了集成式的滤芯，支持 5 重高精过滤，包括：

浸渍活性炭，发达的孔隙结构能够牢牢吸附甲醛、VOC 等气态污染物。

H13 级 HEPA 滤网，可过滤 80-90nm 的细菌、病毒等等污染物；

抗菌涂层，效率超过 99.99%，抵制流感、细菌；

抗病毒涂层，抗病毒率超99.99%



可水洗初效滤网，拦截碎屑、毛发等大型污染物；

其他方面，米家空气净化器 X 每分钟可提供6660升洁净空气，支持出风角度调节，睡眠挡运行声量仅为30.7dB，支持米家 APP+AI 语音操控，也能与其他米家智能家居联动，方便小空间摆置。

