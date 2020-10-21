小米官方公告：购买 Air 2 Pro 无线耳机用户可申请一副新耳塞

IT之家10月21日消息 小米官方今天宣布，为感谢大家对小米降噪耳机Air 2 Pro的支持，为了进一步提升耳机的佩戴及听觉体验，你可以找小米商城客服，领取为你准备的一副新增耳塞。领取详情及登记细节。

小米真无线降噪耳机 Air 2 Pro 支持宽频主动降噪，提供最高 35dB 的混合降噪，支持三麦克风通话降噪，在耳内加入独立麦克风可精准抓取耳道内纯净发声，即使在室外通话，也能清晰交流。支持通透模式，开启通透模式，无需摘下耳机就能清晰听到环境声音。

据悉，小米真无线降噪耳机 Air 2 Pro 由格莱美大师专业调音，荣获 4 次格莱美大奖的世界级音乐人 LucaBignardi，亲自为它进行独立单元调校。兼顾全频段低失真的同时，深度结合人耳听感、喜好等特性，带来自然均衡又不乏真实细腻的聆听体验。耳机采用高刚性 LCP 液晶复合振膜与 12mm 的大尺寸动圈，还有开阔的三频、灵敏的瞬态响应，还原更多细节。

小米真无线蓝牙耳机 Air 2 Pro 还与网易云音乐达成了合作。为网易云音乐 App 作了深适配，在 “鲸云音效”的设备适配中可选择小米真无线蓝牙耳机 Air 2 Pro，达到实现更好的听音体验。

小米真无线蓝牙耳机 Air 2 Pro 也依然支持小爱同学语音操控。当用户需要语音切歌、增大音量、查询路线、设闹钟、打电话时，只需轻击两次左侧耳机或者说出唤醒词 “小爱同学”，就能免于拿出手机下达相应的指令。

小米真无线蓝牙耳机 Air 2 Pro 采用了陶瓷触控键，通过轻敲和长按耳机的陶瓷背盖可以实现通话、降噪模式切换、播放 / 暂停音频和唤醒小爱同学。配合红外传感器，耳机取下自动暂停，再次佩戴继续播放。 针对不同佩戴者的需求，小米真无线蓝牙耳机 Air 2 Pro 也提供了四种型号的硅胶耳套。

IT之家了解到，小米真无线降噪耳机 Air 2 Pro 耳机单次续航可达 7 小时，配合充电盒使用可达 28 小时。