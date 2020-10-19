OPPO 发布智能全家桶：首款智能电视搭配全新真无线耳机，还有 Find X2 英雄联盟 S10 限定版

10 月 19 日晚间消息，OPPO 在上海举行 OPPO 智美生活发布会，正式发布了 OPPO 互联全家桶，包括智能电视包括 S1 和 R1，耳机 OPPO Enco X，智能手表 OPPO Watch 英雄联盟限定版，以及 OPPO Find X2 英雄联盟 S10 限定版手机，这也是 OPPO 今年首次举行线下发布会。

发布会开始，OPPO 副总裁刘波上台。他表示 OPPO 不再仅仅是一家手机公司，而是一家万物互融的科技公司。目前有 500 万用户选择了 OPPO 的 IOT。

Enco X 真无线耳机

发布会的第一产品款是全新的 Enco X 真无线耳机，它延续 15 年前 OPPO X3 的星环设计，带来了金属边框设圆弧曲面设计。提供了白歌、夜曲、竹韵三种配色。

这款耳机采用同轴双单元设计，Enco X 的最大看点就是和丹拿音响合作，旗舰级音响系列缔造者 Daniel Emonts，为 OPPO Enco X 耳机调音。

OPPO 为 Enco X 具有双重主动降噪功能，提供两种降噪模式，一种是强降噪模式，几乎可以屏蔽到地铁等声音，而另一种是弱降噪模式，适合咖啡厅等环境使用。

Enco X 配备了双重主动降噪功能，内置双核音频芯片，提供了强 / 弱两个降噪模式，以及听清周围声音的通透模式。耳机腔体上支持滑动触控功能，可以用以调节音量。基于蓝牙 5.2，支持低延时双传，最低延时可达 94ms。

续航部分，Enco X 耳机可以提供 5.5 小时的降噪续航，和 25 小时的纯音续航。支持 Qi 无线充电。

ColorWatch 1.5 更新

ColorWatch 1.5，支持百度地图导航，全新的网易云音乐，可以听歌，APP 数量超过 30 款，涵盖社交、音乐等不同类型。ColorWatch 1.5 可以连接舒半跑步机，同步跑步数据。OPPO Watch ECG 是首个获得国家医疗认证的智能手表，覆盖 32 个省市自治区，提供 2000 多位三甲医院专家，接入 5300 多家国内医院。

首款圆形表盘的时尚智能手表 OPPO Watch RX ，配备了 1.28 英寸的 AMOLED 圆屏，有黑蓝金三种颜色，并将于近期开启与用户的内测共创计划。

OPPO Watch RX 与 OPPO Watch 主要的区别在于，OPPO Watch RX 主打运动和续航。

诸多新品中 ，关注最高的无疑就是 OPPO 首款智能电视，OPPO 发布旗下首款智能电视新品，对于行业来讲这个消息无疑是一个重磅炸弹。从小米到华为荣耀，手机厂商纷纷扎堆电视领域。OPPO 作为国内最大的手机厂商之一，为强化未来竞争力，亦在积极布局自己的 IoT 生态体系。

OPPO 智能电视

OPPO 首发智能电视分别是 S 系列和 R 系列，其中 S 系列定位旗舰，拥有 4K 分辨率和 120HZ 高刷屏，可以带来更好的观影体验；R 系列定位亲民，具有非常不错的性价比。

S 系列只有 65 英寸一种版本，这两种尺寸也是目前比较主流的尺寸。

画质方面，OPPO 智能电视 S1 采用了 65 英寸 4K QLED 量子点屏幕，支持 120Hz 超感刷新率和 NTSC120% 超广色域，210 分区动态背光，最高亮度达到 1500nit。

配备 2 个 HDMI 2.1 接口（额外还有一个 HDMI 2.0 接口），配合 4K 120Hz 面板正好可以实现 4K 120Hz 画面输入，并支持 VRR 可变刷新率和 ALLM 自动低延迟等游戏特性，为完美匹配 PS5/XBOX Series X 次时代游戏机做好充分的准备。

在音质部分，OPPO 声学团队与著名音响品牌丹拿联合打造 “5.1.2 环绕音箱系统”，共计 18 声道 85 瓦输出功率。

OPPO 智能电视 S1 设计方面最大的亮点莫过于悬浮式的底座，底座两端细细的支架支撑着巨大的身躯，相信 OPPO 在工程结构方面是下了功夫的，尤其在暗一些的场景之下，整个屏幕有一种悬浮于空的既视感。

OPPO 智能电视 S1 搭载 ColorOS TV 系统，支持 OPPO Share 随享功能，整体 UI 界面和主流电视厂商差距不大。内容方面支持腾讯视频（极光 TV）、爱奇艺（奇异果）、优酷（酷喵）和芒果 TV 四大平台，基本涵盖了主流用户的需求。

手机厂商进入电视领域，在和手机的交互上都很有想法。OPPO 智能电视 S1 内置 2K 级清晰度的升降摄像头，除了与自家手机、手表等 IoT 设备联动之外，还非常 “大度”的兼容小天才智能手表，在家就可以通过 OPPO 智能电视与户外游玩的孩子视频通话并实时共享孩子的位置。

内置摄像头也提供许多居家适用场景，比如微信视频、AI 健身和 K 歌等等。更有趣的是，OPPO 智能手表可以摇身一变为 “遥控器”，直接控制电视。

售价部分，OPPO 智能电视 S1 售价 7999 元，R1 55 寸售价 3299、65 寸售价 4299 元。Enco X 真无线耳机售价 999 元。OPPO Find X2 Pro 英雄联盟 S 限定版 4999 元。