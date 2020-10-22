今年双 11 迎来大改变，规则仍遭不少网友吐槽

最近你熬夜买买买了吗？

10 月 21 日 0 点，天猫双 11，京东双十一正式开启预售，随之 #被双十一规则逼疯的我 #、# 加油尾款人 #、# 尾款人表情包 #、# 薇娅双十一爆款清单 #、# 第一个叫我不要睡的男人 #等多个话题轮番出现在微博热搜上。

从 “光棍节”变成 “双节棍”、双十一迎来大改变

“双 11”在今年已经走到了第 12 年头，我们也习惯了几千亿元的大数字，不少人会疑问：它还能变成什么样子？

于是 “双 11”提前开售并延长售卖期成为今年 “双 11”最大的改变。

天猫双 11 从 “光棍节”变成 “双节棍”，分为两波售卖期，11 月 1 日 - 3 日为第一波，11 月 11 日为第二波。对于消费者来说，双 11 比往年多了 3 天，11 月 1 日就可以付预售商品的尾款，提前 10 天收到货。

就在天猫公布玩法的前一天，京东 19 日也公布新玩法：今年 “双 11”10 月 21 日开启，截至 11 月 11 日，为期 22 天。

战略步调的高度一致，让网友直呼 “火药味十足”。

谈及延长 “双 11”时间、支付预付款尾款时间提前等新玩法时，阿里巴巴集团副总裁家洛表示，“延时可以让平台与商家提升整个服务体验，商家配合度和供应链的改善都能有更大的空间和更多的时间。此外，物流配送的压力也能得到缓解，而且多一次支付预售尾款的机会能给消费者更长的决策周期，阿里也能覆盖更多的品类。

今年的双十一规则，你看懂了吗？

最近几年，对于越来越复杂的双十一折扣套路，很多网友都吐槽规则过于复杂，堪比奥数。

在网友们 “少一点套路，多一点真诚”的呼吁下，今年的 “双 11”活动，天猫、京东均表示将简化玩法，让省钱更直接。

京东称，将通过多重营销举措让购物更简单。除了跨店铺、全品类可用的头号京贴，商品页面 “预估到手价”的设置，将提示消费者可使用的优惠信息，不用复杂的计算，优惠后的价格一目了然。京东还把目前热议的 “1 元包邮”加入 “双 11”。

天猫方面称，2020 年双 11 是 “史上平台出资力度最大的一次双 11”，包括 “超 300 亿现金补贴直接发”，具体为 40 亿现金红包、100 亿品类补贴以及 200 亿品牌大额券；还包括 “多重惊喜玩法”，具体为 10 亿惊喜任务，先发红包，后消费，以及 10 亿笔笔返，低客单用户也能享。此外，天猫还推出了 “不用领津贴，满 300 直接减 40”“天天领 5 折券和大额券”等活动。

不过面对平台的 “诚意”，依旧有不少网友吐槽，“不能直接减钱吗”、“为什么这么复杂”、“第一波和第二波哪波优惠力度更大？”

李佳琦薇娅直播间带货近 70 亿

直播带货这两年火了，今年双 11，它注定是各大电商平台的布局重点。

淘宝主播们大多选择在 10 月 20 日晚 6 点半到 8 点开播，带着粉丝一起跨夜。临近 12 点，薇娅直播间和李佳琦直播间的人数，都突破了一亿人。在持续到凌晨的超长直播中，李佳琦和薇娅分别获得 1.62 亿和 1.48 亿的累积观看量。

“双十一无法入睡的原因”也一度登上微博热搜。不少网友表示，本来要睡着了，结果被李佳琪一嗓子吼醒了。还有网友戏称李佳琪为 “全网最强打工人”。

为了防止大家睡觉，李佳琦使出了浑身解数。12 点拿出一面锣开始敲。之后，又建议大家吃夜宵，洗澡等。最后的最后，他又拿出一个铃铛，摇醒了昏昏欲睡的众人。

对此，网友打趣李佳琦为 “第一个叫我不要睡的男人。”

据淘宝直播昨日榜单显示，薇娅和李佳琦 20 日晚直播总销售额分别录得 32.21 亿元和 33.27 亿元，总额逼近 70 亿元，销售定金超 10 亿元。知瓜数据显示，两个直播间销售额均超 30 亿，累计相加近 78 亿。

更有媒体报道称，有业内人士预计，按照 10 万一个坑位费以及最终销售额的 20% 计算，李佳琦昨晚就能赚 6.83 亿元，薇娅更高达 7.15 亿元。

对此网友直呼，怪不得李佳琦这么拼命。而 “李佳琦熬夜赚钱白天补觉，我熬夜花钱白天还得打工”的段子更是上了微博热搜，网友戏称这是 #我和李佳琦的的区别 #。

截至 10 月 21 日，# 李佳琦双 11 预告 #、# 薇娅双 11 爆款清单 #微博话题阅读量均在 20 亿左右。对比去年，直到双 11 结束，两人相关微博话题才分别拥有超过 6 亿和近 3 亿的阅读。

最新数据显示，预售开启 10 分钟后，淘宝直播引导的成交就超过去年全天，增长达 4 倍，尤其在美妆领域，共有 12 个单品在淘宝直播 1 小时过亿。

而京东则表示，双十一期间京东直播将全面升级。除了当晚 “2020 京东直播超级夜”明星直播晚会，还将举行超 300 位明星、500 场总裁直播。对于这些直播，京东会开放流量、运营、推广等资源进行支持。

以上就是对今年双十一开局的观察，你今年会买多少呢？

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