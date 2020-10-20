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天猫双 11 预售 0 点开抢：抢首日免定金、限量付尾款 0 元

2020/10/20 19:48:50 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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天猫双11预售第一波将于21日0点开启，活动期间部分店铺享预定首日定金全免，前N件付款享尾款0元，1元抢预售优惠特权，付尾款满额送奖品等优惠。

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【活动时间】

预热期：10月20日中午12点，预售爆款抢先看，收藏解锁隐藏福利

定金期（第一波）：10月21日 00:00 - 10月31日 21:59（下定开奖啦！单单开奖还有最高38元福利红包、免定权益+锦鲤大奖等你来开）

尾款期（第一波）：11月1日 00:30 - 11月3日 23:59（限时支付尾款，锁定到手优惠）

定金期（第二波）：11月4日 00:00 - 11月10日 21:59（又下定金开奖啦！单单开奖还有38元福利红包、免定权益+锦鲤大奖等你来开）

尾款期（第二波）：11月11日（限时支付尾款，中午12点开出十条大锦鲤！免所有预售商品金额）

部分店铺优惠：

店铺名称预售优惠
马克华菲官方旗舰店
专区前2000名免尾款、4天免定金
GXG官方旗舰店3000件尖货免尾款、3天免定金
七匹狼官方旗舰店预定抢前30分钟4件6折、1件5折
波司登官方旗舰店前1小时前N免定金
卡宾官方旗舰店21日预定免定金、叠券5折起
罗蒙官方旗舰店抢300件免尾款，专区2件8折/3件7折
杉杉官方旗舰店抢前1000名免定金、定金以一抵二
柒牌官方outlets店专区预定抢限量免定金
adidas官方旗舰店预售付定立减、不定时大额券
UNDER ARMOUR官方旗舰店21日预定免定金、会员每天抢购大额券
New Balance旗舰店前10000名送定金、最高立减880元
PUMA官方店赢9000个免定金，抽尾款半价
李宁官方网店21日预定免定金、抢尾款半价
anta官方outlets店前2小时抢尾款5折、专区预定送定金
匹克官方旗舰店抢250000件尾款半价
特步官方旗舰店抢100000件免定金
361度官方旗舰店预定前111111名免定金、前1111名免尾款
鸿星尔克官方旗舰店前50000名预定尾款半价
探路者官方旗舰店前10000名送定金、专区前1111名付尾款送包
骆驼服饰旗舰店前1小时全场免定金、限量免尾款
迪卡侬旗舰店21日爆款免定金、前1000名赠健身包
Skechers官方旗舰店21日抢全场0元预定
Marmot户外旗舰店前2小时预定免定金
思凯乐户外旗舰店前3天预定免定金
衣品天成旗舰店21日预定免定金、叠券低至3折起
佐丹奴官方旗舰店前1小时预定免定金
Dickies官方旗舰店21日预定免定金
TUMI官方旗舰店21日预定免定金
A21官方旗舰店前2000名免尾款、21日预定免定金
太平鸟男装官方outlets店21日预定免定金
90分旗舰店单品前200名预定半价
新秀丽背包旗舰店前1小时预定免定金、3天预定2件赠定制礼
timbuk2旗舰店21日预定免定金
天王旗舰店21日会员预定免定金、前3天预定减100
小米官方旗舰店多款商品预定立减
索尼官方旗舰店预付定金立减，指定商品享分期免息
荣耀官方旗舰店预付定金立减，部分商品限时分期免息
海尔官方旗舰店前1小时预定瓜分30万红包
GREE格力官方旗舰店1元预定享多重权益，定金翻倍抵
大朴家纺旗舰店预定立减至高870元、尾款半小时3件88折
史丹利五金旗舰店前N名预定享5折，或免定金
芝华仕官方旗舰店0.1元预约买N送N，预定最高减1500元
喜临门官方旗舰店1元抢购特权，付定金最高立减1500元

【预售付定立减】

预售商品在定金支付完成后，会加入购物车，尾款支持与其他活动商品合并支付结算，且支持使用店铺满减满折、优惠券、跨店满减、品类购物券等优惠工具。优惠工具计算时，预售商品的销售价格为已支付定金+尾款(去除定金立减部分)/预售商品的销售价格为“预售商品总价-立减金额”

【预售收藏福袋】

收藏预购商品，送尾款抵扣金：各位如果提前收藏预售商品（无需消费），大概率会获得淘礼金红包（官方送钱）或大额券，今日12:00~24:00为首次加码期，领到就赢在起跑线：点此查看收藏福利

10月20日及之前，提前将喜欢的预售商品放入收藏夹，动动你的手指点亮小星星！提前收藏解锁隐藏福利。10月21日0点进入淘宝联盟预售会场页面，找到你曾经收藏的宝贝，一定要从这里下单才能够获取商家隐藏的优惠券和平台的红包补贴。

【预售单单开奖】▼

福利红包：各位小伙伴从 IT之家/辣品/最会买 跳转预购下单，第2、3、5笔订单可抽最高8元/18元/38元大额红包（付尾款时可用）；

免定淘礼金：除了第2、3、5笔订单，其他订单可抽取淘礼金0元定金红包（发放与定金相等的淘礼金红包，付尾款时可用。例如定金20元，尾款80元，如获此红包，尾款仅需付80-20=60元，相当于天猫帮你付定金）；

锦鲤兑奖码：11月11日中午12点开10份锦鲤大奖，中奖金额为用户在双11全周期预售订单实付金额，最高4999元。

【预售分享抢1111】（活动将在第二期预售期上线开启）

每个分享活动周期内，用户每拉一个安全用户回流即可活动一个兑奖码，单个回流者最多帮5个用户回流，分享活动周期后公布中奖名单，现金奖励1111元，共50名。

• 2020天猫双11全球狂欢季预售分会场入口一览

• 主会场 ，最高1111元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 全球直采 | 全球尖货 | 全球时尚 | 大牌预售 | 国货之光 | 国际大牌 | 海外直购

• 数码电子类 - 电脑硬件 | 集成家电 | 高端家电 | 大家电 | 烘干机 | 热水器 | 冰箱 | 进口数码

• 居家生活类 - 家具建材 | 进口家居 | 家装建材 | 图书音像 | 大牌乐器 | 汽车用品 | 新能源汽车

• 食品母婴类 - 直营酒饮 | 进口食品 | 进口美妆 | 进口母婴 | 进口保健

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关键词：双11天猫

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