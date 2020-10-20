天猫双 11 预售 0 点开抢：抢首日免定金、限量付尾款 0 元

天猫双11预售第一波将于21日0点开启，活动期间部分店铺享预定首日定金全免，前N件付款享尾款0元，1元抢预售优惠特权，付尾款满额送奖品等优惠。



【活动时间】

预热期：10月20日中午12点，预售爆款抢先看，收藏解锁隐藏福利

定金期（第一波）：10月21日 00:00 - 10月31日 21:59（下定开奖啦！单单开奖还有最高38元福利红包、免定权益+锦鲤大奖等你来开）

尾款期（第一波）：11月1日 00:30 - 11月3日 23:59（限时支付尾款，锁定到手优惠）

定金期（第二波）：11月4日 00:00 - 11月10日 21:59（又下定金开奖啦！单单开奖还有38元福利红包、免定权益+锦鲤大奖等你来开）

尾款期（第二波）：11月11日（限时支付尾款，中午12点开出十条大锦鲤！免所有预售商品金额）

部分店铺优惠：



【预售付定立减】



预售商品在定金支付完成后，会加入购物车，尾款支持与其他活动商品合并支付结算，且支持使用店铺满减满折、优惠券、跨店满减、品类购物券等优惠工具。优惠工具计算时，预售商品的销售价格为已支付定金+尾款(去除定金立减部分)/预售商品的销售价格为“预售商品总价-立减金额”

【预售收藏福袋】

收藏预购商品，送尾款抵扣金：各位如果提前收藏预售商品（无需消费），大概率会获得淘礼金红包（官方送钱）或大额券，今日12:00~24:00为首次加码期，领到就赢在起跑线：点此查看收藏福利。

10月20日及之前，提前将喜欢的预售商品放入收藏夹，动动你的手指点亮小星星！提前收藏解锁隐藏福利。10月21日0点进入淘宝联盟预售会场页面，找到你曾经收藏的宝贝，一定要从这里下单才能够获取商家隐藏的优惠券和平台的红包补贴。

【预售单单开奖】▼

福利红包：各位小伙伴从 IT之家/辣品/最会买 跳转预购下单，第2、3、5笔订单可抽最高8元/18元/38元大额红包（付尾款时可用）；

免定淘礼金：除了第2、3、5笔订单，其他订单可抽取淘礼金0元定金红包（发放与定金相等的淘礼金红包，付尾款时可用。例如定金20元，尾款80元，如获此红包，尾款仅需付80-20=60元，相当于天猫帮你付定金）；

锦鲤兑奖码：11月11日中午12点开10份锦鲤大奖，中奖金额为用户在双11全周期预售订单实付金额，最高4999元。

【预售分享抢1111】（活动将在第二期预售期上线开启）

每个分享活动周期内，用户每拉一个安全用户回流即可活动一个兑奖码，单个回流者最多帮5个用户回流，分享活动周期后公布中奖名单，现金奖励1111元，共50名。

• 2020天猫双11全球狂欢季预售分会场入口一览

• 主会场 ，最高1111元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 全球直采 | 全球尖货 | 全球时尚 | 大牌预售 | 国货之光 | 国际大牌 | 海外直购

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