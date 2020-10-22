特斯拉全球年产能有望达 100 万辆，上海工厂提升至 25 万辆

据报道，特斯拉刚刚发布的第三季度财报显示，该公司位于加州的弗里蒙特工厂的 Model 3 和 Model Y 产量环比提升了 25%，这意味着，这家电动汽车制造商的年产能有望达到 100 万辆。当前特斯拉在弗里蒙特工厂和上海工厂生产汽车，这两座工厂加在一起的产能为每年 84 万辆。

从今年第二季度到第三季度，特斯拉的 Model 3 和 Model Y 的年产能都从 40 万辆提升到了 50 万辆。在过去的两个季度中，特斯拉提升了生产销量，并且使用了新的生产线。

特斯拉表示：“我们最近将 Model 3/Model Y 的产能都提升到了每年 50 万辆。为了完成这个目标，我们重启了第二个喷涂车间，安装了世界上最大的压铸机，并且升级了 Model Y 车型的总装线。今年年底或是明年年初时，生产应该将达到满负荷状态。”

今年 7 月中旬，特斯拉扩大了弗里蒙特工厂内的 Model Y 生产线，因此产量的提升是意料之中的事情。此外，在安装了两台压铸机之后，特斯拉实现了 Model Y 的单件铸造设计，这种生产方式提升了安全性和制造效率。

为了在全球范围内推广电动汽车，特斯拉的生产工作不仅局限在北加州。该公司还在中国上海成立了一座超级工厂，该工厂负责 Model 3 的生产，年产能达到了 25 万辆。在其第三季度财报中，特斯拉也更新了上海工厂的最新进展。

特斯拉表示：“上海工厂的 Model 3 年产能已经提升至 25 万辆。在优惠之后，Model 3 在中国的售价降低到了 24.99 万元，使其成为了中国市场上价格最低的高档中型轿车。车辆售价降低既得益于电池成本的降低，也得益于本地采购水平的提高。由于成本和起售价的改变，我们最近在工厂内增加了第三个班次，用于生产 Model 3。”

截止到目前，Model 3 是上海工厂内生产的唯一一款特斯拉汽车。然而，该公司还计划在 2020 年年底之前，开始在上海工厂生产 Model Y。

当前弗里蒙特工厂的年产能为 59 万辆，而上海工厂的年产能为 25 万辆，特斯拉正在向年产 100 万辆的目标迈进。在上海工厂开始生产 Model Y 之后，该公司有可能实现年产 100 万辆的计划。而且不要忘了，特斯拉还有另外两座工厂正在建设过程之中，在建成投产之后，特斯拉的年产能必将突破 100 万辆。

特斯拉的德国工厂正在紧锣密鼓地建设之中，该公司计划让这座位于柏林的工厂在 2021 年投产。柏林工厂是特斯拉首座位于欧洲的工厂，在第三季度财报中，特斯拉也更新了有关这座工厂的建设信息。

特斯拉表示：“柏林超级工厂的建设依然在快速推进之中。目前我们正在建设工厂内的建筑物，未来几周，设备将会开始进驻工厂。同时，柏林超级工厂的员工团队也在不断壮大，该工厂预计将于 2021 年开始生产汽车。”

最后，特斯拉还将在美国德克萨斯州的奥斯汀建设一座新工厂，该工厂将负责 Cybertruck 皮卡和 Semi 半挂卡车的生产，此外它还将为美国东海岸的消费者生产 Model 3 和 Model Y 车型。