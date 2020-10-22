小米 10 至尊纪念版官方科普：石墨烯在电池技术上的应用突破

IT之家10月22日消息 今日上午，小米集团副总裁、手机部总裁曾学忠解读了石墨烯在电池技术上的应用突破。

IT之家了解到，小米 10 至尊纪念版内置 4500mAh 电池，支持 120W 有线充电。据介绍，大功率充电下，小米 10 至尊版电池充放电循环 800 次后容量保持率≥90%，超出了国家推荐电池寿命标准。

谈及石墨烯在电池技术上的应用时，曾学忠表示：

设计方案上，经过多应用方向探索，他们发现石墨烯在锂离子电池正极材料上应用具有较大的收益，特别是其二维片层结构可以和活性物质实现 “面接触”，能够构筑整个电极上的 “长程导电”，同时石墨烯电子高度离域，形成较好的能带结构，导电率高达 >10°S/m（石墨烯粉末）。

而传统导电碳黑仅能实现 “点接触”，需要较大的含量才可形成电子的连续传输。因此，石墨烯具有较低的导电阈值，使用较少量即可极大降低电池的欧姆阻抗，提升充电能力。

另一方面，石墨烯连续柔性的片层结构能提供连续导电，在循环充放电过程中不会因活性物质的体积变化而逐渐丧失导电接触，同时在大电流充电时，石墨烯较好的导热性促进了颗粒间温度的均衡，避免活性颗粒局部过热导致的寿命衰减，极大的助力了大功率电池循环寿命的提升。

其次，实现石墨烯基锂离子电池技术量产也具有极大的技术挑战。为此，我们必须攻克几大技术难点，其中最困难的，也是研发投入力度最大的就是石墨烯的选型，包括石墨烯的制备，基本材料特征与锂离子电池快充体系匹配性调试，运输及存储条件等难题攻克。

另一层面，在锂离子电池体系中，配方设计，设计窗口的探索，石墨烯在活性物质中的分散工艺及量产工艺推广等也困难重重。当然，石墨烯基锂离子电池最终顺利落地到小米 10 至尊版，极大的助力了 120W 快充技术。

石墨烯的应用突破将给我们的生活带来较大变化，我们期待着更多新材料的应用推广，带动锂离子电池技术持续飞跃。

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