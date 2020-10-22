发售倒计时：苹果官网显示首批 iPhone 12 已发货，明日送达

IT之家10月22日消息 苹果 iPhone 12、iPhone 12 Pro 于 10 月 16 日晚 8 点开始预购，并将于 10 月 23 日正式发售。随着发售日的临近，苹果官网首批 iPhone 12 订单状态已发生变化。

据IT之家网友反馈，其 iPhone 12 订单经历了 “已收到付款”、“正在处理订单”与 “准备发货”阶段，现在显示 “已发货”，送达日期为 2020 年 10 月 23 日。

作为苹果最先发售的两款机型，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 的发售价最低 6299 元，最高为 11099 元。

iPhone 12：64GB 版售价 6299 元，128GB 版售价 6799 元，256GB 版售价 7599 元。

iPhone 12 Pro：128GB 版售价 8499 元，256GB 版售价 9299 元，512GB 版售价 11099 元。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，搭载 A14 仿生芯片，视频播放最长可达 17 小时，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。

其中，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。

此外，iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 将于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

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