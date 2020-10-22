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发售倒计时：苹果官网显示首批 iPhone 12 已发货，明日送达

2020/10/22 10:55:18 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家10月22日消息 苹果 iPhone 12、iPhone 12 Pro 于 10 月 16 日晚 8 点开始预购，并将于 10 月 23 日正式发售。随着发售日的临近，苹果官网首批 iPhone 12 订单状态已发生变化。

据IT之家网友反馈，其 iPhone 12 订单经历了 “已收到付款”、“正在处理订单”与 “准备发货”阶段，现在显示 “已发货”，送达日期为 2020 年 10 月 23 日。

作为苹果最先发售的两款机型，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 的发售价最低 6299 元，最高为 11099 元。

  • iPhone 12：64GB 版售价 6299 元，128GB 版售价 6799 元，256GB 版售价 7599 元。

  • iPhone 12 Pro：128GB 版售价 8499 元，256GB 版售价 9299 元，512GB 版售价 11099 元。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，搭载 A14 仿生芯片，视频播放最长可达 17 小时，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。

其中，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。

此外，iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 将于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

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关键词：苹果iPhone 12

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