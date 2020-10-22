美国威斯康星州报告：富士康在建的 LCD 工厂名不副实，可能只是用来演示

据报道，美国威斯康星州行政预算和财务司本月发布一份报告，证实富士康在合同中承诺将会建设 10.5 代 LCD 工厂，但富士康并没有这样做。实际上，富士康建设的只是 6 代工厂，规模很小，而且近期也没有制造 LCD 的迹象，报告还说工厂可能只是用来演示。

威斯康星州咨询了行业专家的意见，专家称富士康并没有预订 LCD 制造设备。如果工厂真的是 LCD 制造设施，那它也是世界最小的 6 代工厂，从长远看演示意义大于商业意义。

分析师认为，如果工厂真的制造 LCD，也可能只是从其它地方运来组件，完成最后组装。威斯康星州行政部秘书乔尔 · 布伦南（Joel Brennan）告诉媒体，就算工厂是 6 代厂，它也与世界其它地方的 6 代厂不一样。他声称咨询专家只是想搞清富士康当前项目的范围，看看它对州有何潜在影响。

布伦南说：“前州长领导的行政部门签下这份协议，这个产业对威斯康星来说是新产业，前州长没有聘请真正的外部专家进行咨询，这的确有不妥之处，接受批评也是合理的。我们只是想确保好好利用州政府之内和之外的专业知识，帮助州政府尽可能做出最好的决定。”

报告认为纳税人到目前为止已经兑现了承诺，但受益人却没有；为了改善制造设施，纳税人已经花了不少钱，和富士康一样多，甚至有可能超过。根据之前的报告，为了让该项目成功，威斯康星州和地方政府至少已经花费 4 亿美元，大多投向土地和基础设施，而富士康可能永远不需要这些。截止到 2019 年年底，富士康的资本支出约为 3 亿美元。

到去年年底，富士康设施聘请的符合合同条款的员工只有 281 名，远少于之前预期的 2080 人，也少于拿到补贴所需要的 520 人。到 2022 年底，富士康项目计划聘请员工 13000 人，现在看来根本不可能实现。

富士康聘请员工是不是有阴谋，难道只是为了获取补贴？对此富士康坚决否认。没有按照合同建设 LCD 工厂，总是提出一个又一个构想，对于这些质疑富士康回应称：“虽然面临成长的烦恼，比如我们要探索新业务机会，要根据全球客户的要求调整步伐，要顺应全球科技产业的进化，但我们在威斯康星的项目还是有进展的。”

许多富士康员工称威斯康星的办公环境混乱恶劣，对此富士康回应称：“很多威斯康星员工成功接受了挑战，比如文化差异、业务需求的变化、当角色变化时如何为公司做贡献。最近几年文化融合越来越明显，这点在《美国工厂》纪录片中也有体现。”

富士康称他会信守对威斯康星的承诺，但是州政府拒绝给予补贴可能会给新合同谈判带来威胁。