特斯拉加州弗里蒙特工厂年产能提升至 59 万辆，环比提升 20.4%

10 月 22 日消息，据国外媒体报道，在当地时间周三发布的第三季度财报中，特斯拉披露，其加州弗里蒙特工厂的年产能已从 49 万辆提升至 59 万辆，环比提升 20.4%，主要是由于 Model 3 和 Model Y 的年产能已从 40 万辆增加至 50 万辆，环比提升 25%。

特斯拉的弗里蒙特工厂是该公司旗下目前仅有的两座整车组装工厂之一，生产 Model S、Model X、Model 3、Model Y。

在第三季度财报中，特斯拉披露，该工厂的 Model S 和 Model X 年产能还是维持在 9 万辆，而其上海超级工厂 Model 3 的年产能已增加至 25 万辆。

上海超级工厂是特斯拉的另一座整车组装工厂，计划生产 Model 3、Model Y 和未来的车型，但现在只生产 Model 3。

此外，该工厂是特斯拉在中国建造的第一家制造工厂，也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂，同时也是该公司在全球建设的第三家超级工厂。

现在，特斯拉的弗里蒙特工厂和上海工厂加在一起的产能为每年 84 万辆，这意味着该公司的年产能有望达到 100 万辆。

特斯拉的财报显示，第三季度，该公司的汽车总产量为 145036 辆，与去年同期的 96155 辆相比增长 51%；总交付量为 139593 辆，与去年同期 97186 辆相比增加 44%。