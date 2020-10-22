特斯拉被质疑区别对待：出口欧洲为改款 Model 3，国内 “消化旧款库存”

IT之家 10 月 22 日消息 10 月 19 日，特斯拉宣称，上海超级工厂生产的特斯拉 Model 3，将于下周二启运至包括德国、法国等十余个欧洲国家，出口车辆为 Model 3 标准续航升级版，官方最新口径是宣称出口车辆与供应中国市场的车型保持一致。

据时代财经报道，但无论是特斯拉全球副总裁陶琳还是官方新闻稿，在发布此则消息时，对于到底配置一致与否的表述几经修改，最终选择删除 “配置”字眼。

与此同时，网友发现，在陶琳转发的出口车辆新闻视频中，出口车型的大灯眼角的近光灯已改成透镜，门把手疑似已 “黑化”，俨然为改款后的 Model 3 模样。据悉，在车身形态上，新款 Model 3 基本上沿用了现款车型的造型设计。细节上，新款 Model 3 将窗线、车门把手等外观部分的亮银色镀铬饰条，改为了哑光黑色饰条，提升了细节上的视觉高级感。在功能性方面，新款 Model 3 升级了前大灯组，同时增加了电动尾门。

网友质疑，特斯拉上海工厂已具备生产新款车的能力，但存在选择将新款出口，而让中国消费者 “消化旧款库存”的嫌疑。

对于国内市场的 Model 3 更新和北美市场不同步问题，陶琳 10 月 18 日在社交平台上称，国内和国外不同步，在汽车生产行业是常态，特别是新工厂和新产品，传统车厂一般需要较长时间甚至一年以上才能实现同步生产，“上海工厂体量越来越大，同时要让中国消费者享受到最具性价比的产品，不可能照搬美国供应链，而本地新供应链需要更多时间来进行工程验证和相应爬坡工作。”其称。

此外IT之家了解到，在前几日特斯拉宣布取消 7 天无理由退车政策时，有意见质疑 “为何保障计划中国市场首个取消，但车型新款上新时，却漏了中国市场”时，陶琳仅回应 “信心保障计划”为全球同步取消，但对于其中的疑是 “差别对待”行为并未置评。