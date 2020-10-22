马斯克：致力于用户买得起特斯拉，买得起和性价比要分开看

特斯拉汽车今天公布了 2020 财年第三季度财报。财报发布后，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克与其他特斯拉高管对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

机构投资者：如果实现公司电动汽车生产量的长期目标需要降价，而降价的结果是导致公司无法实现 11%-13% 的利润率目标，那么公司是否还会降价？

埃隆 · 马斯克：我们希望特斯拉的车能让用户买得起，而且我们得把买得起和性价比这两个概念分开来看，如果车太贵了，消费者买不起，无论你有什么样的价值定位都没有用，所以买得起很重要，我们希望大家都负担得起，同时，特斯拉将继续改善公司的成本结构和产量，希望每天都有进步，假以时日就可以有很大进步。关于利润率的问题，如果把自动驾驶的因素考虑进去的话，对利润率的影响很小。

扎奇 · 柯克霍恩：补充两点。第一是在可处理的范围内，公司一直都在努力提高产量，第二，在过去一年半的时间里，尽管有几次降价，公司的产量和利润率还是出现了提高，同时公司也减少了运营成本，关键是一定要消费者买得起，公司一定会继续调整成本结构，让我们的车更便宜，质量更好。

机构投资者：在内部和外部电池产量足够的情况下，公司是否有增加储能电站建设的计划？何时推行该计划？

埃隆 · 马斯克：特斯拉储能电站的数量有了很大增长，预计明年数量会翻倍，期待未来还会有加速的增长。

扎奇 · 柯克霍恩：今年的数量同比也会翻倍。

埃隆 · 马斯克：是的，如果一直翻倍的话，地球就装不下了，下一个目标木星。

机构投资者：生产不易，有时候还会有延迟，公司内部在电池生产过程中，应对可能遇到的瓶颈，是否有应急处理的方案？而不至于影响柏林厂和德克萨斯厂 Model Y 的产量目标。

埃隆 · 马斯克：我们希望稳定生产可以至少持续到明年，届时就不会依赖于我们内部的电池生产，内部生产可以帮助公司在后年提高产量，但是明年不会依赖。