三星李在镕涉嫌欺诈和操纵股价案今日开审，本人未出庭

据报道，首尔一家法院今日首次开庭审理三星集团领导人李在镕（Jay Y.Lee）涉嫌会计欺诈和操纵股价的案件。

上个月，李在镕和其他 10 名三星现任和前任高管被韩国检方起诉，原因是三星集团两家附属公司的合并，帮助李在镕获得了三星电子的更大控制权。

今日，52 岁的李在镕并未出席首尔中央地方法院的预审。

作为三星集团法定继承人，三星电子副董事长李在镕之前曾因另一起案件而入狱服刑。而最新的这起诉讼，将给三星集团带来了新的法律风险，包括他可能再次入狱。

今日，李在镕的律师在法庭上否认了检方的指控，称检察官提出的有异议的合并和会计程序，都是正常管理活动的一部分。

今日的预审安排了审判时间表和其他程序事项，并未进行法律辩论。下一次预备听证会预计于明年 1 月 14 日进行。

今年 6 月，应该李在镕的要求，韩国检方同意成立一个由 15 名专家组成的外部委员会，主要来自法律界、学术界和民间团体。该委员会可以在本案中提出建议，但检察官在法律上没有义务遵循其调查结果

6 月底，外部审查小组给出建议，希望韩国检方不要对李在镕提起诉讼。但 9 月初，韩国检方正式宣布，将起诉李在镕和三星其他几名高管。

此次起诉的理由是李在镕涉嫌非法继承经营权，操纵股价。检方认为，李在镕 2015 年在三星物产与第一毛织合并过程中，是否使用了非法手段，让自己获得了三星电子的更大控制权。