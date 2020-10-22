Mate 40/Pro 首发搭载，华为麒麟 9000/9000E 正式发布：八核 CPU，24 核 Mali-G78 GPU

IT之家 10 月 22 日消息 今天晚上，华为 Mate 40 系列发布会开始，IT之家获悉，余承东发布了 Mate 40 和 Mate 40 Pro 手机，华为 Mate40 系列延续 Mate 中轴对称设计，推出极具未来感的 “星环设计”，如同穿越星际之门，探索未来之美，独特风格一眼可辨。

在Mate40系列发布会上，华为正式发布了麒麟9000和麒麟9000E SoC 5G 芯片，采用全新5纳米工艺，带来速度更快、发热更低、能效更强的运行体验，让你的5G生活更高效。

IT之家获悉，余承东介绍，麒麟9000芯片集成153亿个晶体管，比苹果A14多30%。麒麟9000芯片采用八核CPU，24核Mali-G78 GPU，2大核+1小核NPU，并集成了华为最先进的ISP技术。

具体来说，麒麟9000采用5nm EUV TMSC工艺制造，集成了5G Balong 5000调制解调器。该SoC符合8核CPU，分为1x Cortex-A77 @ 3.13 GHz + 3x Cortex-A77 @ 2.54 GHz + 4x Cortex-A55 @ 2.05 GHz。

最重要的部分是图形，Mali-G78的GPU采用24个核心。伴随着这一切的是2个“大核”+1个“小核”的全新NPU，拥有LPDDR5和LPDDR4X内存控制器和UFS存储。此外麒麟9000E也将到来，22核GPU和1+1核NPU。

华为介绍，麒麟9000是迄今为止最复杂、最强大的SoC 5G芯片。它的晶体管数量比苹果A14多30%（153亿个），麒麟9000 CPU比骁龙865+快10%，GPU比骁龙865+的Adreno 560快52%，其NPU比骁龙865+的快240%，麒麟9000下载速度比骁龙865+的X55调制解调器快2倍，上载速度比骁龙865+的快5倍。

华为Mate 40系列基于麒麟芯片强大性能，搭载全新EMUI 11 智慧系统，实现36个月持久流畅使用。