华为 Sound 音箱亮相：帝瓦雷四喇叭声学结构设计，999 元

IT之家 10 月 22 日消息 2020 年 10 月 22 日，华为举行了 Mate40 海外发布会，发布会上发布了一系列新品，除了华为 Mate40 系列新品外，华为与帝瓦雷再次推出新品——HUAWEI Sound，国行售价 999 元。

IT之家了解到，HUAWEI Sound 音箱采用帝瓦雷四喇叭声学结构设计，由 1 个 4 英寸的低音喇叭加上 3 个全频喇叭单元组合而成，4 喇叭均由帝瓦雷调节，此外还搭配 2 个 Push-Push 对称式的被动单元，使声压级可达到 90dB，带来全维度震撼声效。3 个全频喇叭单元均匀分布在 HUAWEI Sound 下半部分，可出色营造 360 度环绕声效。外形设计上，HUAWEI Sound 更加精致，摆放在客厅、卧室或者其他地方，能更好的融入家居环境中。

华为表示，帝瓦雷最为人称道的就是在音频领域的专利技术，其中最为人熟知的技术之一就是 SAM 技术。为了将音乐家的表达更加真实的还原展现，帝瓦雷专利信号处理技术 SAM，通过实时计算出声音信号并将其发送到扬声器，考虑其物理性能，使产生的声波能够将声音真实还原出来，不论是拨奏曲或打击乐器的瞬变信号还是持续乐段或管风琴的连续信号，当你倾听音乐时，会感到演唱者和演奏者就好像在你面前一样。

全新的帝瓦雷 SAM，可以同时控制低音喇叭 + 被动单元准确位移的专利信号处理技术，通过对低音喇叭，被动单元进行建模，进而控制低音喇叭，控制音腔内空气震动的状态，进而准确控制被动单元的振膜位移。

华为首次将帝瓦雷全频声场专利技术 SPACE 应用在 HUAWEI Sound 音箱上。SPACE 技术不需要矫正房间的空间大小，直接从输入的音频源剥离出直达声 (Direct sounds)，环境声 (Ambiance)和反射声 (Reverb)三种信号，并通过对应的扬声器播放出去，使单音箱也能带来沉浸式的宽广声场效果。

HUAWEI Sound 除了支持蓝牙 5.0、双频 Wi-Fi 无线连接外，还支持 3.5mm 有线音频有线连接。

此外，HUAWEI Sound 延续了华为一碰传音，手机碰一碰音箱，就能传音乐，提升了音乐投放的便捷体验，在便捷播放的基础上进行升级，蓝牙音频编码从之前的 SBC/AAC 标清传输升级到 LDAC 高清传输，蓝牙情况下也能聆听到接近 Hi-Res 品质的高解析音乐，实现了从音源、传输、播放端到端的 Hi-Fi 体验。

HUAWEI Sound 支持一盖静音功能，音箱播放音乐有客人临时来访时，仅需用手轻轻盖在音箱顶部，即刻就能暂停音乐，待客人走后，一盖又可重新播放音乐，操作便捷灵动。