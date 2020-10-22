899 欧元至 1399 欧元，华为 Mate 40/Pro/Pro+ 正式发布：搭载麒麟 9000，星环摄像头

IT之家10月22日消息 今天晚上，华为Mate 40系列发布会开始，余承东正式发布Mate 40和Mate 40 Pro手机，华为Mate40系列延续Mate中轴对称设计，推出极具未来感的“星环设计”，如同穿越星际之门，探索未来之美，独特风格一眼可辨。

在发布会上，余承东公布华为Mate40系列售价。

华为Mate 40 手机 8GB+128GB售价899欧元（约合人民币7102元）。

华为Mate 40 Pro 手机8GB+256GB售价1199欧元（约合人民币9473元）。

华为Mate 40 Pro+ 手机12GB+256GB售价1399欧元（约合人民币11053元）。

IT之家获悉，华为Mate40系列采用曲面屏设计，画面向更广处延伸，带来更为沉浸的视觉体验，同时，高刷新率和高触控采样率让显示更流畅、响应更迅速。

华为 Mate 40 采用了 6.5 英寸的 68 度曲面屏，分辨率为 2376*1080，刷新率为 90Hz，触控采样率 240Hz，P3 色域，支持 2D 人脸识别和屏下指纹解锁。

华为 Mate 40 Pro 和 Pro + 采用了 6.76 英寸 88 度曲面屏，2772*1344 分辨率，90Hz 刷新率，触控采样率 240Hz，P3 色域，支持 3D 人脸识别和屏下指纹解锁。

IT之家注意到，华为 Mate 40 采用了前置单摄，而 Pro 和 Pro + 机型则采用了前置双摄像头。

华为Mate 40和Mate 40 Pro将浩瀚天空色彩，亮黑色、釉白色和秘银色撷取到玻璃后盖之上，尽显光影流转；素皮黄色与绿色彰显高级质感。

华为Mate40和华为Mate 40 Pro采用亮黑色、釉白色、秘银色、绿色和黄色五款配色，从视觉到触感，心动就在一瞬；华为Mate 40 Pro+还推出陶瓷黑和陶瓷白两款新材质。

华为Mate40系列搭载全新5纳米5G SoC麒麟9000旗舰芯片，带来速度更快、发热更低、能效更强的运行体验，让你的5G生活更高效。

华为Mate40 Pro和华为 Mate 40 Pro+搭载24核心Mail-G78 GPU，超越以往的精密与强大，速度更快，能效比更强，游戏体验全面升级。

在华为 Mate 40 系列发布会上，余承东在介绍完屏幕和处理器之后着重介绍了华为 Mate 40/Pro/Pro+ 的相机系统。

首先，华为 Mate 40 搭载了 5000 万像素主摄，1600 万像素超广角、800 万像素 3X 长焦镜头，与超广角相比的话，可实现 5 倍的光学变焦。

华为 Mate 40 Pro 搭载了 5000 万像素主摄，2000 万像素超广角电影镜头、1200 万像素 5X 潜望镜头，与超广角相比的话，可实现 7 倍的光学变焦。

最后，华为 Mate 40 Pro + 搭载了 5000 万像素主摄，2000 万像素超广角镜头，ToF 镜头、800 万像素 10X 潜望镜和 1200 万像素长焦摄像头，与超广角相比的话，可实现 17 倍的光学变焦。

IT之家了解到，华为 Mate 40 Pro + 的 2000 万像素超广角镜头是全球首个 FREE-FORM 镜头，可以解决拍摄中的畸变问题。

华为Mate40系列充电速度再升级，有线66W，无线50W随心选，充分利用碎片时间帮你快速充电。

华为Mate40 系列搭载EMUI 11系统，余承东表示，四年前华为承诺华为手机可使用18个月不卡顿，而现在可以达到36个月不卡顿。华为Mate 40 Pro使用36个月后流畅性只比最开始下降2.5%。

华为Mate40 系列将AOD升级为灵动熄屏显示，熄屏状态下的手机能准确捕捉你的眼神，开启显示个性动图，一个眼神就懂你。

华为Mate40系列AI隔空操控再升级！隔空上下浏览网页、隔空左右翻页阅读、隔空按压接听电话与播放音乐，更多花式操控让手机操作更自由。

华为Mate40系列搭载EMUI 11，带来更全面的隐私安全保护，从用户需求场景出发，提供更高安全等级守护，为你的个人信息上一把安心锁。