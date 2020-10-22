华为搜索引擎「Petal Search」、地图应用「Petal Map」正式面向海外上线

IT之家10月22日消息 今日晚间，在 Mate 40 系列全球线上发布会，华为面向海外用户正式推出多个全新应用，包括支持多种搜索方式的通用搜索引擎 Petal Search、可以通过 Mate 40 系列隔空操作的地图应用 Petal Maps 等。

IT之家了解到，Petal Search 为海外 170 多个国家和地区用户提供应用、新闻、视频、图片、购物、旅行、机票、酒店、音乐、本地服务以及各类生活资讯等 20 余类领域的搜索服务，并支持 50 多种语言。

用户可通过 Petal Search 应用、手机主屏搜索框、华为浏览器、华为智慧助手 · 今天（负一屏）等多个入口进行搜索，获取所需要的信息和服务。

华为表示：“基于 HUAWEI Mate 40 系列的 AI 优势，Petal Search 的视觉搜索功能支持用户拍照或用图片搜索感兴趣的人物、动物、景点、商品、菜谱等，即拍即得。同时，Petal Search 语音搜索还支持英语、西班牙语、法语、阿拉伯语等语言。”

据介绍，Petal Search 搜索引擎可以为用户提供本地化的分类搜索服务、受欢迎的本地餐饮、景点、活动等内容，还提供本地天气、翻译等功能服务。

此外，在海外 140 多个国家和地区上线的 Petal Maps 为用户提供地图定位、地图展示、驾车导航、实时路况等服务，还首创全新的地图交互方式，将 Mate 40 系列隔空操作功能运用到导航中，用户驾车时手掌向屏幕方向按压，导航路线视图和地图全览界面就能自由切换。

通过 Petal Maps 的实时公交信息提示，用户可以查看部分城市的公交出发和到达实况，从而规划时间和出行计划。目前 Petal Maps 支持中文、英语、法语、德语、西班牙语、意大利语等导航语音播报。