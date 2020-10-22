华为 Mate 40 搭载麒麟 9000E ，Mate 40 Pro/Pro+ 搭载麒麟 9000

IT之家 10 月 22 日消息 今天晚上，华为 Mate 40 系列发布会开始，IT之家获悉，余承东发布了 Mate 40 和 Mate 40 Pro 手机，华为 Mate40 系列延续 Mate 中轴对称设计，推出极具未来感的 “星环设计”，如同穿越星际之门，探索未来之美，独特风格一眼可辨。

在Mate40系列发布会上，华为正式发布了麒麟9000和麒麟9000E SoC 5G 芯片，采用全新5纳米工艺，带来速度更快、发热更低、能效更强的运行体验，让你的5G生活更高效。

值得注意的是，其中华为 Mate 40 Pro 和华为 Mate 40 Pro +、Mate 40 RS 保时捷设计搭载麒麟 9000 5G SoC 芯片。

麒麟 9000 芯片集成 153 亿晶体管，八核 CPU，最高主频可达 3.13GHz，24 核 Mali-G78 GPU，双大核 + 微核 NPU 架构。

此外，华为 Mate 40 将搭载麒麟 9000E 芯片。麒麟 9000 与麒麟 9000E 的区别主要在 GPU 和 NPU。GPU 方面，麒麟 9000E 是 22 核 Mali-G78；NPU 方面，麒麟 9000E 为一大核 + 一小核。

IT之家此前报道，华为介绍，麒麟9000是迄今为止最复杂、最强大的SoC 5G芯片。它的晶体管数量比苹果A14多30%（153亿个），麒麟9000 CPU比骁龙865+快10%，GPU比骁龙865+的Adreno 650快52%，其NPU比骁龙865+的快240%，麒麟9000下载速度比骁龙865+的X55调制解调器快2倍，上载速度比骁龙865+的快5倍。

华为Mate 40系列基于麒麟芯片强大性能，搭载全新EMUI 11 智慧系统，实现36个月持久流畅使用。